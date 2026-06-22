Galatasaray'da Wilfried Singo şoku. Aylarca sahalardan uzak kalacak
22.06.2026 09:12
Galatasaray'ın Dünya Kupası'nda boy gösteren oyuncularından Wilfried Singo yaşadığı ciddi sakatlık sonrası sahalardan bir süre uzak kalacak.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ederken Galatasaraylıları endişelendiren bir haber geldi.
Almanya ile Fildişi Sahili'nin karşı karşıya geldiği ve "Panzerler"in 2-1'lik galibiyetle ayrıldığı maçta Wilfried Singo'nun yaşadığı sakatlık korkutmuştu.
AYLARCA FORMA GİYEMEYECEK
Milliyet'in haberine göre Fildişili futbolcunun sakatlığı ciddi bir boyutta.
Haberin devamında ilk tespitlere göre Singo'nun yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
Avrupa'nın birçok takımıyla adı anılan ve Galatasaray'ın da yeni sezon planlamasında yer alan 25 yaşındaki futbolcunun sakatlığı sarı-kırmızılıları endişelendirdi.
NE OLMUŞTU?
Fildişi Sahili'nin Almanya'ya karşı oynadığı maçta Galatasaraylı Wilfried Singo, karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı.
Başarılı futbolcu, 82. dakikada girdiği ikili mücadele sonrası arka adalesini tutarak topu taca bırakmış ve yerde kalmıştı.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMAMIŞTI
İlk tedavisi saha içinde yapılan Singo, sağlık ekiplerinin kararı sonrası oyuna devam edememiş ve yerini Guela Doue'ye bırakmıştı.
Oyundan çıkan Wilfried Singo'nun kulübede sakatlığı sonrası gözyaşlarına hakim olamadığı görülmüştü.