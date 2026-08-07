Galatasaray'da yetişen isimden itiraf. "Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynarım"

Galatasaray altyapısından yetişen birçok oyuncunun A takımda kalıcı olamamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Akman, bunun altyapı sisteminden değil, üst düzey kadro rekabetinden kaynaklandığını söyledi. Galatasaray A takımında çok kaliteli oyuncuların forma giydiğinin altını çizen Eyüpsporlu futbolcu, "Galatasaray altyapısında sorun olduğunu düşünmüyorum. Çok yüksek bütçeli takımlar kuruluyor. Yani çok zor şu anda bir genç oyuncunun çıkıp çıkış yakalaması. O yüzden dediğim gibi kiralık gidip veya direkt yolları ayırıp kendi kariyerlerine devam etmek bazı genç oyuncular için daha önemli. Her genç oyuncu da 18, 19, 20 yaşlarında o çıkışı yakalayamayabiliyor. Daha geç çıkış yakalayan oyuncular olabiliyor. O yüzden bunlar kişiden kişiye değişecek şeyler. Galatasaray altyapısında bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Sadece şu anki dönem birazcık zorlu bir dönem ama illa daha fazla oyuncu çıkacaktır" cümlelerine yer verdi.