Galatasaray'da yetişen isimden itiraf. "Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynarım"
07.08.2026 12:24
Galatasaray altyapısında yetiştikten sonra A takımda istediği forma şansını bulamayarak kulüpten ayrılan ve kariyerini Eyüpspor'da sürdüren genç orta saha oyuncusu Hamza Akman, dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Hamza Akman, yeni sezon öncesi kamp süreci, kariyer hedefleri, Galatasaray'dan ayrılık kararı ve sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen oyuncuların A takımda kalıcı olamamasının nedenlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"AYRILMAK KOLAY OLMADI"
Galatasaray'dan ayrılık kararının kariyeri açısından zor ancak gerekli bir tercih olduğunu dile getiren Hamza Akman, daha fazla forma şansı bulabileceği bir kulübe gitmeyi seçtiğini söyledi. Galatasaray altyapısında uzun yıllar oynadığını anlatan Hamza, "Galatasaray'da toplam 10-11 sene altyapıda görev aldım. A takımda da süre buldum, çok fazla olmasa da. Tabii ki de ayrılmak kolay olmadı ama bazen kariyerin için en iyisini düşünmek zorundasın. O yüzden daha süre bulacağım takımları tercih ettim. Şu anda da kararımdan gayet memnunum. İnşallah da bu sene benim için daha da iyi olacak" açıklamasını yaptı.
"ALTYAPIDAN ÇIKAN OYUNCULARIN RAKİPLERİ ÇOK GÜÇLÜ"
Galatasaray'da beklentileri karşılayamamasının en büyük nedenlerinden birinin forma rekabeti olduğunu söyleyen Akman, genç oyuncuların çok üst düzey isimlerle yarışmak zorunda kaldığını ifade etti. Hamza Akman, "Kendi öz eleştirimizi de yapmamız lazım ama tabii ki de altyapıdan A takıma çıkan oyuncular şu anda çok zorlu rakiplerle karşılaşıyorlar. Düşünsenize geçen sene altyapıdan bir oyuncusunuz, forvetsiniz; Osimhen'le, Icardi'yi geçmeniz lazım. Çok çok zor. Aynı şekilde orta saha oyuncuları için de bu geçerli. Tabii ki de rakiplerim benden üst düzeydeydi. O yüzden ben de süre almakta zorlandım her genç oyuncunun olacağı gibi. Ama burada, Eyüpspor'da bir çıkış yakalayıp tekrar en üst seviyelerde oynamak istiyorum" şeklinde konuştu.
"GALATASARAY ALTYAPISINDA SORUN YOK"
Galatasaray altyapısından yetişen birçok oyuncunun A takımda kalıcı olamamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Akman, bunun altyapı sisteminden değil, üst düzey kadro rekabetinden kaynaklandığını söyledi. Galatasaray A takımında çok kaliteli oyuncuların forma giydiğinin altını çizen Eyüpsporlu futbolcu, "Galatasaray altyapısında sorun olduğunu düşünmüyorum. Çok yüksek bütçeli takımlar kuruluyor. Yani çok zor şu anda bir genç oyuncunun çıkıp çıkış yakalaması. O yüzden dediğim gibi kiralık gidip veya direkt yolları ayırıp kendi kariyerlerine devam etmek bazı genç oyuncular için daha önemli. Her genç oyuncu da 18, 19, 20 yaşlarında o çıkışı yakalayamayabiliyor. Daha geç çıkış yakalayan oyuncular olabiliyor. O yüzden bunlar kişiden kişiye değişecek şeyler. Galatasaray altyapısında bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Sadece şu anki dönem birazcık zorlu bir dönem ama illa daha fazla oyuncu çıkacaktır" cümlelerine yer verdi.
"15-16 YAŞLARIMDA FARKLI BİR TAKIMA GİDERDİM"
Bugünkü tecrübesiyle kariyerine yeniden başlayacak olsa farklı bir yol izleyebileceğini ifade eden Akman, genç oyuncuların erken yaşta forma şansı bulabilecekleri kulüpleri tercih etmelerinin önemli olduğunu aktardı. Akman, "Galatasaray altyapısında bir süre devam edip 15, 16, 17 yaşlarından sonra artık daha Anadolu takımlarına veya daha farklı takımlara geçip orada daha oynayabileceğin takımlara geçip süre bulmayı daha uygun bulurdum" dedi.
"GALATASARAY BENİM İÇİN HEP BİR ADIM ÖNDE"
Hem Galatasaray'dan hem de Avrupa’dan teklif alması halinde önceliğinin sarı-kırmızılı kulüp olacağını söyleyen Akman, şu ifadeleri kullandı:
"Yani oradaki şartlar nasıl olacak... Ama tabii ki de Galatasaray'ın benim için önemli bir yeri var. Sonuçta 11 sene falan oynadım orada. O yüzden benim için her zaman yeri ayrı olacak. Tabii ki de Galatasaray'ı bir adım öne koyarım her zaman."
"ÖNCE BÜYÜKLER, SONRA AVRUPA"
Kariyer planlamasını da anlatan Hamza Akman, önce Süper Lig'de kendisini kanıtlamak, ardından Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giymek istediğini dile getirdi. İlk başta Süper Lig'de, Eyüpspor'da ilk 11 oyuncusu olması gerektiğini vurgulayan 21 yaşındaki futbolcu, "A Milli Takım'a da çağrılıp oradan en üst seviyelere; Galatasaray gibi, Beşiktaş gibi, Fenerbahçe gibi ilk başta Türkiye'de büyük kulüpler, ondan sonra da inşallah Avrupa'da da en iyi kulüplerde oynamak istiyorum. Her zaman hedefimi en büyük yerlerde tutuyorum" şeklinde konuştu.
"HAYALİM BARCELONA VE LIVERPOOL"
Avrupa'da oynamayı hayal ettiği kulüpleri de açıklayan Hamza Akman, Premier Lig ve La Liga'yı yakından takip ettiğini belirtti. Barcelona ve Liverpool’da forma giymeyi hayal ettiğini aktaran Akman, "Premier Lig'i tabii ki de çok seviyorum. La Liga'yı da çok seviyorum çünkü benim de oyun stilime daha uygun bir lig. Barcelona derim İspanya'dan. Premier Lig'de de Liverpool'u istiyorum. Tabii ki de çok büyük kulüpler. İnşallah bir gün ben de oynayabilirim oralarda" diyerek sözlerini noktaladı.