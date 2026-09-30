Galatasaray'dan ayrıldı, gol atmayı unuttu

Galatasaray'dan ayrılan Alvaro Morata, sarı-kırmızılılara veda mesajında çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

Yıldız futbolcunun mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Galatasaraylılar ve Türk halkı,

"OLAĞANÜSTÜ DENEYİMLERDEN BİRİ"

Bana göstermiş olduğunuz sevgi, sıcaklık ve destek için teşekkür ederim. Beni ilk günden itibaren evimde hissettirdiniz ve gösterdiğiniz destek, kariyerimde yaşadığım en olağanüstü deneyimlerden biri oldu.

"KABUL EDİLEMEZ"

Ne yazık ki kulüple yaşadığım deneyim için aynı şeyi söyleyemem. Verilen sözlerin ve temel değerlere olan saygının korunmadığı anlar oldu. Verilen taahüttler yerine getirilmedi, öyle ki maaşımın bir kısmından ve sözleşmemden hak etmiş olduğum haklardan feragat etmekten başka seçeneğim kalmadı. Açıklanan rakamlar doğru değil. Benim için hayatta ve işte asla bozulmaması gereken prensipler vardır. Bunların başında insanlara olan saygı gelir. Hak edilmemiş olanı tanımamak ve telafi etmemek benim için kabul edilemez ve benim inandığım adalet ve profesyonellik değerlerine aykırıdır.