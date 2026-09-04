Galatasaray'dan çok sert tepki. "Ne oluyor ya?"

"Geçenlerde bir rakibimizin yöneticisi, federasyonun içinden geçti! Haklı, haksız, herkesin başına geliyor. Önce ceza, sonra kaldırdılar. Ümit ediyorum ki bana da aynısını yaparlar. Böyle penaltı mı olur? O zaman her maç 8 tane penaltı olur. Attığımız gol, ofsayt çizgisi çizilemiyor. Yanlış adamdan çizdiler. Yazık değil mi emeğe? Orta hakem ve yan hakem anlaşamıyor. Dünyanın her yerinde faul. Onun verdiğini öbürü kabul etmiyor."