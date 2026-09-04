Galatasaray'dan çok sert tepki. "Ne oluyor ya?"
04.09.2026 22:48
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Başakşehir maçındaki hakem kararlarına tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam'ın yönetimi, her iki takımın da eleştirisini aldı.
Galatasaray'ın ikinci başkanı Metin Öztürk, mücadelenin ardından dikkat çeken sözler sarf etti.
İşte Öztürk'ün açıklamaları:
"NE OLUYOR YA?"
"Kazandığımız 3 puan için mutluyuz. Ligin çok başı. Liderliğimiz devam ediyor. Şimdi önemli bir Avrupa maçımız var. Bu sezonun çok zor geçeceğini gördük! Bu hakem, hazırlık maçında hocamızı sindirmek için kırmızı kart gösterdi. Ne oluyor? Ne oluyor ya."
"BÖYLE PENALTI MI OLUR?"
"Geçenlerde bir rakibimizin yöneticisi, federasyonun içinden geçti! Haklı, haksız, herkesin başına geliyor. Önce ceza, sonra kaldırdılar. Ümit ediyorum ki bana da aynısını yaparlar. Böyle penaltı mı olur? O zaman her maç 8 tane penaltı olur. Attığımız gol, ofsayt çizgisi çizilemiyor. Yanlış adamdan çizdiler. Yazık değil mi emeğe? Orta hakem ve yan hakem anlaşamıyor. Dünyanın her yerinde faul. Onun verdiğini öbürü kabul etmiyor."
"FİLENİN ORTASI"
"Osimhen'in golünü VAR'dan veriyor. VAR'lık ne var? Filenin ortası ya."