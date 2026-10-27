Galatasaray'dan derbi sonrası olayları için sert açıklama

SÜPER Lig'in 9’uncu haftasında evinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, karşılaşmanın ardından meydana gelen olaylara ilişkin kulübün resmi internet sitesinden yazılı bir açıklama yayımladı.

Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dün akşam oynanan derbi karşılaşmasının ardından rakip kulüp tarafından yapılan açıklama, “Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış” sözünün adeta vücut bulmuş halidir. Yıllardır sahada elde edilemeyen sonucun gerçek dışı iddialar ve algı oyunlarıyla telafi edilmeye, futbolcularımıza disiplin cezası aldırılmaya çalışılmasını ibretle takip ediyoruz.

Rakip takımın stadyuma girişinden itibaren sergilediği tutum, henüz başlama düdüğü çalmadan sahanın ortasında gerçekleştirdiği provokatif hareketler ve karşılaşma boyunca devam eden tahrikleri herkesin gözü önünde yaşanmıştır. Üstelik karşılaşmanın henüz 10. dakikasında rakibimizin on kişi kalması gerekirken, Kerem Aktürkoğlu isimli futbolcunun da sahaya adım attığı anda ortamı germeye başlaması ve maç sonunda yaşanan saldırının başrolünde yer almasına rağmen yalnızca sarı kart görmesi, kabul edilemez bir adaletsizliktir.