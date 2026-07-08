Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geldi, ilk maçına çıktı

Geçtiğimiz sezonun ortasında Galatasaray ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası kulüpten ayrılan Çağrı Balta, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamıştı.



Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Balta'nın oğlu olan Çağrı Balta'nın sarı-kırmızılılardan sarı-lacivertlilere transferi, sosyal medyada oldukça konuşulmuştu.