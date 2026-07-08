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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geldi, ilk maçına çıktı

08.07.2026 22:19

Son Güncelleme: 09.07.2026 08:20

NTV - Haber Merkezi

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Geçtiğimiz sezonun ortasında Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Çağrı Balta, sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıktı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geldi, ilk maçına çıktı
Anadolu Ajansı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçında Avusturya'nın Admira Wacker takımıyla karşı karşıya geldi.

 

Avusturya'da oynanan müsabakada rakibini 5-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, sezonu galibiyetle açtı.

 

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Cengiz Ünder, 42. dakikada Milan Skriniar, 60. dakikada Fred, 70. dakikada B. Glitia (kendi kalesine), 75. dakikada Rodrigo Becao kaydetti.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geldi, ilk maçına çıktı 1
Resmi Kurum

Geçtiğimiz sezonun ortasında Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Çağrı Balta, sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıktı. 

NE OLMUŞTU? 2
Anadolu Ajansı

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz sezonun ortasında Galatasaray ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası kulüpten ayrılan Çağrı Balta, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamıştı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Balta'nın oğlu olan Çağrı Balta'nın sarı-kırmızılılardan sarı-lacivertlilere transferi, sosyal medyada oldukça konuşulmuştu.