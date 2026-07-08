Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geldi, ilk maçına çıktı
08.07.2026 22:19
Son Güncelleme: 09.07.2026 08:20
Geçtiğimiz sezonun ortasında Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Çağrı Balta, sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıktı.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçında Avusturya'nın Admira Wacker takımıyla karşı karşıya geldi.
Avusturya'da oynanan müsabakada rakibini 5-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, sezonu galibiyetle açtı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Cengiz Ünder, 42. dakikada Milan Skriniar, 60. dakikada Fred, 70. dakikada B. Glitia (kendi kalesine), 75. dakikada Rodrigo Becao kaydetti.
Geçtiğimiz sezonun ortasında Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Çağrı Balta, sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıktı.
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz sezonun ortasında Galatasaray ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası kulüpten ayrılan Çağrı Balta, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamıştı.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Balta'nın oğlu olan Çağrı Balta'nın sarı-kırmızılılardan sarı-lacivertlilere transferi, sosyal medyada oldukça konuşulmuştu.