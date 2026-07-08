Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geldi, ilk maçta gol attı ve armayı gösterdi
08.07.2026 22:19
Son Güncelleme: 08.07.2026 22:21
Geçtiğimiz sezonun ortasında Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Çağrı Balta, sarı-lacivertli formayla ilk maçında gol attı.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçında Avusturya'nın Admira Wacker takımıyla karşı karşıya geldi.
Avusturya'da oynanan müsabakada rakibini 4-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, sezonu galibiyetle açtı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Cengiz Ünder, 42. dakikada Milan Skriniar, 60. dakikada Fred, 70. dakikada Çağrı Balta ve 74. dakikada Rodrigo Becao kaydetti.
GOLÜNÜ ATTI, ARMAYI GÖSTERDİ
Sarı-lacivertlilerin kazandığı kornerde ceza sahasına yapılan ortaya kafasıyla vuran Çağrı Balta'nın şutu rakibe de çarparak ağlarla buluştu ve fark 4'e çıktı.
Balta, attığı golün ardından kameralara Fenerbahçe armasını göstererek sevindi.
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz sezonun ortasında Galatasaray ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası kulüpten ayrılan Çağrı Balta, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamıştı.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Balta'nın oğlu olan Çağrı Balta'nın sarı-kırmızılılardan sarı-lacivertlilere transferi, sosyal medyada oldukça konuşulmuştu.