Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geldi, ilk maçta gol attı ve armayı gösterdi

Sarı-lacivertlilerin kazandığı kornerde ceza sahasına yapılan ortaya kafasıyla vuran Çağrı Balta'nın şutu rakibe de çarparak ağlarla buluştu ve fark 4'e çıktı.

Balta, attığı golün ardından kameralara Fenerbahçe armasını göstererek sevindi.