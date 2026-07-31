Galatasaray'dan Jamal Musiala için resmi açıklama. "Gerçek dışı"
31.07.2026 12:42
Galatasaray, transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Jamal Musiala ile ilgili açıklama yayımladı.
Reuters
Transferin sessiz ekiplerinden Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.
MUSIALA İDDİASI VARDI
Sarı-kırmızılıların gündemine Bayern Münih'te forma giyen Jamal Musiala'nın geldiği, kulübün oyuncunun kiralık transferi için anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.
Reuters
Galatasaray'dan yapılan açıklamada gündemde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
Sarı-kırmızılı kulübün bildirisinde şu ifadeler bulundu:
Resmi Kurum