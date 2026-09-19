Galatasaray'dan kırmızı kart tepkisi. "Nedenini anlamadık, kör müsün diyor"

"Bizi üzen ikinci konu hocamızın oyundan atılışı. Neden atıldı, anlamakta zorlanıyoruz. Ben çok yakındaydım. Gereksiz bir yere kart verildi. Hocamızın veya Galatasaray'ın birinci hakemle ilgili sorunu olmadı, kimsenin olmaz. 4. hakemlerin neden genç, tecrübesiz seçilmesini anlamış değiliz. Daha tecrübeli olsalar kulübelerin reaksiyonlarını absorbe edebilecek olsalar Türk futboluna katkı olmaz mı! Bizim Türk futbolu için uğraşlarımız var, herkesin var. Trabzonspor'un galibiyetini gölgelemek istemiyorum, hak ettiler kazandılar."