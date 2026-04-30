Galatasaray'dan Okan Buruk kararı. "Anlaşmaya vardık"
30.04.2026 13:50
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'da üst üste dördüncü şampiyonluğuna koşan Okan Buruk gelecek yıl takımın başında olacağını açıkladı.
DEVAM KARARI
Galatasaray'da birçok başarıya imza atan teknik direktör Okan Buruk'un akıbeti belli oldu.
Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Buruk, yeni sezonda da takımla birlikte olacak.
"SEZON BİTİMİNE SAKLAMALIYIZ"
Buruk gelecek sezon da takımın başında yer alacağını söyledi.
52 yaşındaki teknik direktör, “Önümüzde 3 maçımız kaldı; bu nedenle şampiyonluk kutlamalarını sezon bitimine saklamalıyız. Şu anda önceliğimiz zorlu Samsunspor maçı.” dedi.
"BİZ SAHADA KONUŞURUZ"
Hürriyet'e konuşan Buruk derbi maç hakkında, “Biz sahada konuşur, cevabımızı orada veririz. Derbileri kazanmak şampiyonluk mesajı verir." ifadelerini kullandı.
"ANLAŞMAYA VARDIK"
Buruk sözlerine şöyle devam etti:
“Başkanımız, yönetimimiz ve oyuncu kadromuzla muhteşem bir aile olduk. Başkanımız ve yönetimimiz her konuda destek; gelecek sezon da çalışmam konusunda anlaşmaya vardık."