Galatasaray'dan Osimhen'e veto. En az iki katı olursa masaya oturacaklar

02.06.2026 14:56

NTV - Haber Merkezi

Galatasaray, birçok dünya devinin peşinde olduğu Osimhen transferine kapıları kapattı. Sarı kırmızılıların masaya oturmak için istediği rakam da ortaya çıktı.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için Nijerya Milli Takımı'ndan gelen açıklama sonrası kafalar karıştı. 

 

Dünya devlerinin ilgisine karşılık sarı kırmızılı ekibin kararı belli oldu.

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'ın Osimhen'in bonservisi için 150 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı belirtildi.

 

Bu rakamlara çıkıldığı an sarı kırmızılıların masaya oturabileceği öğrenildi.

NELER YAŞANDI?

3 Haziran'da Varşova'da Polonya ile, 10 Haziran'da ise Leiria'da Portekiz ile karşılaşacak olan Nijerya'nın aday kadrosuna Osimhen de davet edilmişti.

Sarı-kırmızılıların yaşadığı son iki şampiyonlukta önemli rol oynayan Osimhen için dikkat çeken bir açıklama gelmişti.

 

Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Osimhen'in olmaması üzerine gelen soruya golcü oyuncunun Galatasaray ile geleceğini çözmeye odaklandığını belirterek maça çıkacak uygunlukta olmadığını dile getirdi.

 

Chelle, "Victor Osimhen kulüp değiştirmek üzere olması nedeniyle kadroda yer almıyor. Bu yüzden evde kalmasını tercih ederim çünkü eğer oynarsa ve yüzde 100 performans göstermezse bu iyi olmaz" ifadelerini kullandı.

OSİMHEN'DEN YANIT

Osimhen, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Az önce Eric Chelle ile son röportajında benim hakkımda yaptığı yorumlar konusunda telefonda görüştüm. Maalesef, sözleri bağlamından koparılmış ve abartılmıştır. Kendisi Galatasaray'a çok büyük saygı duymakta, maçlarımızın çoğunu takip etmekte ve hiçbir tartışma yaratmak gibi bir niyeti olmamıştır.” demişti.