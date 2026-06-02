Galatasaray'dan Osimhen'e veto. En az iki katı olursa masaya oturacaklar

3 Haziran'da Varşova'da Polonya ile, 10 Haziran'da ise Leiria'da Portekiz ile karşılaşacak olan Nijerya'nın aday kadrosuna Osimhen de davet edilmişti.



Sarı-kırmızılıların yaşadığı son iki şampiyonlukta önemli rol oynayan Osimhen için dikkat çeken bir açıklama gelmişti.

Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Osimhen'in olmaması üzerine gelen soruya golcü oyuncunun Galatasaray ile geleceğini çözmeye odaklandığını belirterek maça çıkacak uygunlukta olmadığını dile getirdi.

Chelle, "Victor Osimhen kulüp değiştirmek üzere olması nedeniyle kadroda yer almıyor. Bu yüzden evde kalmasını tercih ederim çünkü eğer oynarsa ve yüzde 100 performans göstermezse bu iyi olmaz" ifadelerini kullandı.