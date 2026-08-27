Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi kurası sonrası ilk açıklama. "Zor ama biz alışığız"

"Zor bir kura oldu. Galatasaray'ın alışık olduğu zorluklardan... Daha önceki başarımızın üstüne çıkmak için gayret sarf edeceğiz. Bütün takımlara hayırlı olsun. Galatasaray en iyisini yapmak için elinden geleni ortaya koyacak. Şampiyonlar Ligi'ne ne kadar Türk takımı gelirse, Türkiye'nin marka değeri yükselir. Fenerbahçe de bu sene geldi. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki takımlara da başarılar diliyorum. Onlar da ülke puanı için en iyisini yapacak."