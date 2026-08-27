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Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi kurası sonrası ilk açıklama. "Zor ama biz alışığız"

27.08.2026 20:27

Son Güncelleme: 27.08.2026 20:28

NTV - Haber Merkezi

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından konuştu.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi kurası sonrası ilk açıklama. "Zor ama biz alışığız"
Reuters

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabı için kura çekimi gerçekleştirildi.

 

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, lig etabına direkt katılım hakkı kazanmıştı.

 

Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

 

Özbek'in sözleri şöyle:

"GALATASARAY ALIŞIK" 1
Reuters

"GALATASARAY ALIŞIK"

"Zor bir kura oldu. Galatasaray'ın alışık olduğu zorluklardan... Daha önceki başarımızın üstüne çıkmak için gayret sarf edeceğiz. Bütün takımlara hayırlı olsun. Galatasaray en iyisini yapmak için elinden geleni ortaya koyacak. Şampiyonlar Ligi'ne ne kadar Türk takımı gelirse, Türkiye'nin marka değeri yükselir. Fenerbahçe de bu sene geldi. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki takımlara da başarılar diliyorum. Onlar da ülke puanı için en iyisini yapacak."

TRANSFER AÇIKLAMASI 2
Anadolu Ajansı

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Transfer çalışmalarımızı kura çekimine göre yapmıyoruz. Zaten Şampiyonlar Ligi için kadro kuruyoruz. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Taraftarımızın bize bugüne kadar gösterdiği desteği, bugünden sonra da göstermelerini istiyoruz. Onların desteği ile başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyoruz."

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ 3
Anadolu Ajansı

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabındaki rakipleri şöyle sıralandı:

 

Barcelona

PSG (D)

Aston Villa

Sporting (D)

Feyenoord

Lille (D)

Stuttgart

AEK (D)

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