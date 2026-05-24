Galatasaray’dan talebi ortaya çıktı. Bambaşka senaryo, karar değişebilir
24.05.2026 16:38
Manchester City ile yollarını ayıran ve Galatasaray'ın gündeminde olan Bernardo Silva için Atletico Madrid devreye girdi.
Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, transferde önceliği 10 numaraya verdi.
Sarı kırmızılı takımda listenin ilk sırasında Manchester City'den ayrılan Bernardo Silva vardı.
Sabah'ta yer alan habere göre; Silva, Galatasaray'dan 3 yıllık sözleşme ve toplam 55 milyon euro istedi. Bu talebi oldukça yüksek bulan Galatasaray yönetimi transferde geri adım attı.
Silva transferinde Atletico Madrid bir adım öne geçti. İspanyol ekibinin yıldız futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme için görüşmelerini sürdürüyor.
Juventus'un da hala yarışta olduğu ifade edilirken, İtalyan ekibinin 31 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüşme gerçekleştireceği belirtildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Manchester City formasıyla 50 resmi maçta forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, 3 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.