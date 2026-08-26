Galatasaray'dan TFF'nin yabancı kuralı düzenlemesine tepki

Galatasaray Spor Kulübü olarak ayrıcalık değil; Türk futbolundaki her kulüp için aynı kuralı, aynı uygulamayı ve eşit rekabeti talep ettiğimizi bir kez daha en güçlü şekilde ifade ediyoruz.

Türk futbolu, canı istediğinde ya da zorda kaldığında kafasına göre kural değiştiren değil, koyacağı kuralları tüm paydaşlarla istişare edip karar alan ve bu kararın arkasında duran, bağımsız ve öngörülebilir bir yönetim anlayışını hak etmektedir.