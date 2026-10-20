Galatasaray'ı özel eğitimli askerler koruyacak. Fransa'da büyük endişe
20.10.2026 10:08
Galatasaray'ın Fransa'da Lille ile oynayacağı maç öncesi ülkede üst düzey önlemler alındı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında 21 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Fransa ekibi Lille ile karşılaşacak.
Villeneuve d'Ascq'ta bulunan Pierre Mauroy Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek.
Maç, Türkiye'de TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenilen Galatasaray, sonraki maçta da İspanya devi Barcelona'ya sahasında 4-1 mağlup oldu.
Bu sezon organizasyondaki ilk maçında İspanya temsilcisi Real Betis'e iç sahada 3-2 mağlup olan Lille ise sonraki haftada İngiltere ekibi Arsenal'e deplasmanda 3-0 yenildi.
Her iki takım da ilk puan veya puanlarını almak için sahaya çıkacak.
ÖZEL EĞİTİMLİ ASKERLER KORUYACAK
Karşılaşma için bugün Fransa'ya hareket edecek olan Galatasaray kafilesi üst düzey önlemlerle korunacak.
Sarı-kırmızılıların kalacağı otel ve çevresinde alınacak önlemler ortaya çıktı.
L'Equipe'in haberine göre otelin çatısında 6 adet keskin nişancı, 250 özel eğitimli asker ve bin kişilik Ulusal Jandarma ve muhafız Galatasaray'ı koruyacak.
GALATASARAY ÖNLEM İSTEMİŞTİ
Fransa'daki olayların yoğun olarak yaşandığı yerlerden biri olan Lille'de 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilirken Galatasaray da takım ve taraftarları için UEFA'dan ek güvenlik önlemleri istemişti.
Fransa Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı’yla da iletişim halinde olan sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşmanın yerinin değiştirilmesi değil tedbirlerin artırılmasını talep etmişti.
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, bu hafta Fransa'da oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarının, Lille-Galatasaray karşılaşması da dahil olmak üzere planlandığı gibi gerçekleştirileceğini doğrulamıştı.
NELER YAŞANDI?
Fransa'da yoksul banliyölerdeki liselerde öğretmen açığı ve bakımsız okullara tepki olarak öğrenciler tarafından başlatılan ve yaklaşık 1 aydır süren eylemlere, her yıl hayat pahalılığına karşı sokağa inen "sarı yelekliler", akaryakıt fiyatlarını protesto eden çiftçiler ve iklim aktivistleri de destek verince sokaklar karıştı.
Hafta sonu sokaklara dökülen binlerce kişiyle polis arasında birçok kentte son yılların en şiddetli çatışmaları yaşandı. Birçok bölgede çok sayıda yağmalama ve kundaklama vakalarının da görüldüğü olaylarda yakalananların sayısı 2 bin 400'ü aştığı bildirildi. Yaralanan jandarma ve polis memuru sayısının da bin olduğu açıklandı.
Dün akşam başkent Paris'teki Elysee Sarayı'ndan ulusa seslenen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Yakıp yıkanlar bunun bedelini ödemeli. Yağmalayanlar zararı tazmin etmeli. Cumhuriyeti devirmeye çalışanlar bunun hesabını vermeli." demişti.