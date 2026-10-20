Galatasaray'ı özel eğitimli askerler koruyacak. Fransa'da büyük endişe

Fransa'daki olayların yoğun olarak yaşandığı yerlerden biri olan Lille'de 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilirken Galatasaray da takım ve taraftarları için UEFA'dan ek güvenlik önlemleri istemişti.

Fransa Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı’yla da iletişim halinde olan sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşmanın yerinin değiştirilmesi değil tedbirlerin artırılmasını talep etmişti.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, bu hafta Fransa'da oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarının, Lille-Galatasaray karşılaşması da dahil olmak üzere planlandığı gibi gerçekleştirileceğini doğrulamıştı.