Galatasaray'ın dünyaca ünlü transfer planı suya düştü. Tek maçla her şey değişti
05.05.2026 12:56
NTV - Haber Merkezi
Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da dünyaca ünlü yıldızın transferi için işler beklendiği gibi gitmedi.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray, şampiyonluk için geri sayımda...
Sahadan 3 puanla ayrılması halinde rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın şampiyon olacak olan sarı-kırmızılılarda yeni sezon planlamasına başlanmıştı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yeni sezonda da Leroy Sane, Victor Osimhen ve İlkay Gündoğan gibi dünyaca ünlü isimleri kadroya katmak istediği öğrenilmişti.
İŞLER BEKLENDİĞİ GİBİ GİTMEDİ
Bu durum üzerine sarı-kırmızılıların, Manchester United'da forma giyen Bruno Fernandes'i gündemine aldığı öne sürülmüştü.
Takımının ligdeki durumuna göre geleceğini şekillendirecek olan Portekizli yıldızdan Galatasaray'a kötü haber geldi.
HEDEFİ MANU İLE DEVLER LİGİ
Manchester United, Liverpool'u 3-2 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi. Bu sonucun ardından Bruno Fernandes'in de geleceği şekillenmiş oldu.
Yıldız futbolcunun Manchester United formasıyla Devler Ligi'nde mücadele etmek istediği öğrenildi.
"DENEMEYE DEVAM EDECEĞİM"
31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde "Bu kulüple Premier League'i ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediğimi hiçbir zaman saklamadım. Bunu başarabilirim ya da bu konuda başarısız olurum. Burada olduğum sürece denemeye devam edeceğim." açıklamasını yapmıştı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Manchester United formasıyla 34 maçta boy gösteren Bruno Fernandes, 8 gol - 21 asistlik bir performans sergiledi.