Galatasaray'ın eski yıldızı çıldırttı, 6 dakikada 3 penaltı kaçırdı
30.04.2026 09:18
Selim Başeğmezer
Galatasaray'ın eski yıldızı, futbol hayatını Güney Amerika'da sürdürürken çok ilginç bir olay yaşadı.
Copa Sudamericana F Grubu 3. hafta maçında Şili ekibi Palestino ile Brezilya temsilcisi Gremio karşı karşıya geldi.
Estadio Municipal de La Cisterna'da oynanan müsabaka, başladığı gibi 0-0-'lık eşitlikle sonuçlandı.
Bu skorun ardından 3. maçlar sonunda Gremio 4 puanla 2. sırada yer alırken Palestino, 2 puanla 4. basamakta yer buldu.
Karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanmasının yanı sıra maçta yaşanan bir olay dikkatlerden kaçmadı.
Konuk ekip Gremio'nun 11. dakikada kazandığı penaltıda topun başına Galatasaray'ın eski futbolcusu Carlos Vinicius geçti.
11 metrede kaleciyi geçemeyen 31 yaşındaki futbolcu büyük üzüntü yaşarken hakem, penaltıda ihlal yapıldığını ve vuruşun tekrarlanması gerektiğini işaret etti.
PENALTILAR KAÇTI, GOLÜ İPTAL EDİLDİ
Bir kez daha topun başına geçen Vinicius, bu kez ters köşeye vurdu ancak kaleci yine başarılı oldu ve gole izin vermedi. Mücadelenin hakemi Guillermo Enrique Guerrero, bir kez daha penaltıda ihlal yapıldığına ve atışın tekrarlanması gerektiğine karar verdi.
Üçüncü kez penaltı noktasında bulunan Carlos Vinicius, bu kez kalecinin soluna vurmak istedi ancak vuruşu gerçekleştirdiği esnada ayağı kaydı ve yine kaleci Perez Kirby'yi geçemedi.
Carlos Vinicius'un maçta yaşadığı talihsizlikler bununla da sınırlı kalmadı. 79. dakikada fileleri sarsan Brezilyalı futbolcunun golü VAR kontrolü sonrası elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK GOLLERİNDEN BİRİNİ ATMIŞTI
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fulham'dan Galatasaray'a kiralık olarak transfer edilen Carlos Vinicius, sarı-kırmızılıların şampiyonluk yürüyüşündeki en kritik gollerden birini atmıştı.
30. hafta maçında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray, son 10 dakikaya 3-2 geride girerken önce 83'te Mauro Icardi sonra ise 90. dakikada Carlos Vinicius'un attığı gollerle sahadan 4-3 galip ayrılmıştı.