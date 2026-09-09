Galatasaray'ın eski yıldızı, eşyalarını açık artırmaya çıkardı
09.09.2026 16:58
Galatasaray taraftarının unutamadığı yıldızlardan Wesley Sneijder, değerli eşyalarını açık artırmaya çıkardı.
Bir dönem Galatasaray'da oynamış olan ve şampiyonluk sevinci yaşayan Wesley Sneijder şu sıralarda dikkat çeken bir haberle gündeme geldi.
Hollandalı efsane, kendisinde bulunan değerli eşyalarını açır atıtrmaya çıkardı.
Sneijder'in 2010 Dünya Kupası Gümüş Top Ödülü, 2010 Dünya Kupası Hollanda-Brezilya maçının topu, 2014 Dünya Kupası Bronz Madalyası ve Cristiano Ronaldo'nun Galatasaray-Real Madrid maçında giydiği formayı açık artırmaya çıkardığı görüldü.
Sneijder'in eski eşi Yolanthe Cabau'dan ayrıldıktan sonra maddi problemler yaşadığı ve birçok reklam teklifini kabul ettiği öğrenilmişti.
Galatasaray kariyerinde 175 maça çıkan Sneijder, 45 gol - 44 asistlik bir performans sergiledi.
42 yaşındaki efsane, son olarak Al-Gharafa'da forma giymişti.