NTV

Galatasaray'ın eski yıldızı, eşyalarını açık artırmaya çıkardı

09.09.2026 16:58

NTV - Haber Merkezi

Google'da NTV'yi tercih et

Galatasaray taraftarının unutamadığı yıldızlardan Wesley Sneijder, değerli eşyalarını açık artırmaya çıkardı.

Galatasaray'ın eski yıldızı, eşyalarını açık artırmaya çıkardı
Anadolu Ajansı

Bir dönem Galatasaray'da oynamış olan ve şampiyonluk sevinci yaşayan Wesley Sneijder şu sıralarda dikkat çeken bir haberle gündeme geldi.

 

Hollandalı efsane, kendisinde bulunan değerli eşyalarını açır atıtrmaya çıkardı.

Galatasaray'ın eski yıldızı, eşyalarını açık artırmaya çıkardı 1
Anadolu Ajansı

Sneijder'in 2010 Dünya Kupası Gümüş Top Ödülü, 2010 Dünya Kupası Hollanda-Brezilya maçının topu, 2014 Dünya Kupası Bronz Madalyası ve Cristiano Ronaldo'nun Galatasaray-Real Madrid maçında giydiği formayı açık artırmaya çıkardığı görüldü.

Galatasaray'ın eski yıldızı, eşyalarını açık artırmaya çıkardı 2
Reuters

Sneijder'in eski eşi Yolanthe Cabau'dan ayrıldıktan sonra maddi problemler yaşadığı ve birçok reklam teklifini kabul ettiği öğrenilmişti.

Galatasaray'ın eski yıldızı, eşyalarını açık artırmaya çıkardı 3
Anadolu Ajansı

Galatasaray kariyerinde 175 maça çıkan Sneijder, 45 gol - 44 asistlik bir performans sergiledi.

 

42 yaşındaki efsane, son olarak Al-Gharafa'da forma giymişti.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram