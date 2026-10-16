Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosunda 4 eksik
16.10.2026 15:47
Süper Lig'de Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya geleceği mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
EKSİKLER
Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu da belli oldu.
Sarı-kırmızılıların kafilesinde cezalı olan Lucas Torreira ve Lesley Ugochukwu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ve Günay Güvenç yer almadı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre kadroda şu isimler yer alıyor:
Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Kazımcan Karataş, Mario Lemina.
Gençlerbirliği-Galatasaray maçı, 17 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Eryaman Stadı'nda oynanacak.