Galatasaray'ın gündemindeydi, Demirovic Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu

Karşılaşmada sahanın yıldızı, Galatasaray'ın gözdesi Ermedin Demirovic oldu.

Transfer döneminde Galatasaray'ın yakından ilgilendiği ancak bonservisi için anlaşmaya varamadığı Bosnalı futbolcu 20 ve 32. dakikalar arası attığı 3 golle, sarı-kırmızılı taraftarlara "Kaçan balık büyük olmuş" dedirtti.