Galatasaray'ın gündemindeydi, Demirovic Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu
09.09.2026 21:57
Galatasaray'ın transferde iligilendiği Bosnalı futbolcu Ermedin Demirovic, Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart formasıyla 12 dakikada geceye damga vurdu.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ilk haftasında Stuttgart ile Viking karşı karşıya geldi.
MHPArena'da oynanan müsabaka, Stuttgart'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Karşılaşmada sahanın yıldızı, Galatasaray'ın gözdesi Ermedin Demirovic oldu.
Transfer döneminde Galatasaray'ın yakından ilgilendiği ancak bonservisi için anlaşmaya varamadığı Bosnalı futbolcu 20 ve 32. dakikalar arası attığı 3 golle, sarı-kırmızılı taraftarlara "Kaçan balık büyük olmuş" dedirtti.
İlk bölümü golsüz geçen maçın 20. dakikasında rakip ağları havalandıran Demirovic, 26 ve 32'de attığı gollerle hat-trick'i tamamladı. Viking'in golü ise 22. dakikada Tripic'ten geldi.
Demirovic, 61. dakikada yerini alkışlar arasında Pejcinovic'e bıraktı. Mücadele ilk yarıda atılan 4 golle sonuçlanırken Demirovic, Stuttgart formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan ilk isim oldu