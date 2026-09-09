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Galatasaray'ın gündemindeydi, Demirovic Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu

09.09.2026 21:57

Selim Başeğmezer

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Galatasaray'ın transferde iligilendiği Bosnalı futbolcu Ermedin Demirovic, Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart formasıyla 12 dakikada geceye damga vurdu.

Galatasaray'ın gündemindeydi, Demirovic Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu
Reuters

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ilk haftasında Stuttgart ile Viking karşı karşıya geldi.

 

MHPArena'da oynanan müsabaka, Stuttgart'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaray'ın gündemindeydi, Demirovic Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu 1
Reuters

Karşılaşmada sahanın yıldızı, Galatasaray'ın gözdesi Ermedin Demirovic oldu.

 

Transfer döneminde Galatasaray'ın yakından ilgilendiği ancak bonservisi için anlaşmaya varamadığı Bosnalı futbolcu 20 ve 32. dakikalar arası attığı 3 golle, sarı-kırmızılı taraftarlara "Kaçan balık büyük olmuş" dedirtti.

Galatasaray'ın gündemindeydi, Demirovic Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu 2
Reuters

İlk bölümü golsüz geçen maçın 20. dakikasında rakip ağları havalandıran Demirovic, 26 ve 32'de attığı gollerle hat-trick'i tamamladı. Viking'in golü ise 22. dakikada Tripic'ten geldi.

Galatasaray'ın gündemindeydi, Demirovic Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu 3
Reuters

Demirovic, 61. dakikada yerini alkışlar arasında Pejcinovic'e bıraktı. Mücadele ilk yarıda atılan 4 golle sonuçlanırken Demirovic, Stuttgart formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan ilk isim oldu

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