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Galatasaray'ın hazırlık maçında Dursun Özbek'e transfer tepkisi

02.08.2026 21:06

NTV - Haber Merkezi

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Galatasaray'ın Rennes ile oynadığı hazırlık maçında sarı-kırmızılı taraftarlar başkan Dursun Özbek'e seslendi.

Galatasaray'ın hazırlık maçında Dursun Özbek'e transfer tepkisi
Anadolu Ajansı

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, dördüncü hazırlık maçında Fransa'nın Rennes takımıyla karşı karşıya geldi.

 

RAMS Park'ta oynanan müsabaka öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, başkan Dursun Özbek'e seslendi.

"TRANSFER NEREDE?" 1
Anadolu Ajansı

"TRANSFER NEREDE?"

Tribünleri dolduran taraftarlar, "Dursun Özbek transfer nerede?" tezahüratlarıyla Galatasaray Başkanı'na tepki gösterdi.

Galatasaray'ın hazırlık maçında Dursun Özbek'e transfer tepkisi 2
Anadolu Ajansı

Başkan Özbek, sosyal medyada da taraftarların eleştirilerine maruz kalmıştı.

SADECE TEK TRANSFER YAPILDI 3
Anadolu Ajansı

SADECE TEK TRANSFER YAPILDI

Sarı-kırmızılılar, transfer sezonunun açılmasından itibaren sadece Championship ekibi Burnley'den Lesley Ugochukwu'yu satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

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