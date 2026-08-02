Galatasaray'ın hazırlık maçında Dursun Özbek'e transfer tepkisi
02.08.2026 21:06
Galatasaray'ın Rennes ile oynadığı hazırlık maçında sarı-kırmızılı taraftarlar başkan Dursun Özbek'e seslendi.
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, dördüncü hazırlık maçında Fransa'nın Rennes takımıyla karşı karşıya geldi.
RAMS Park'ta oynanan müsabaka öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, başkan Dursun Özbek'e seslendi.
"TRANSFER NEREDE?"
Tribünleri dolduran taraftarlar, "Dursun Özbek transfer nerede?" tezahüratlarıyla Galatasaray Başkanı'na tepki gösterdi.
Başkan Özbek, sosyal medyada da taraftarların eleştirilerine maruz kalmıştı.
SADECE TEK TRANSFER YAPILDI
Sarı-kırmızılılar, transfer sezonunun açılmasından itibaren sadece Championship ekibi Burnley'den Lesley Ugochukwu'yu satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.