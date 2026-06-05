Galatasaray'ın istediği milli yıldız ortaya çıktı. Dudak uçuklatan bonservis

Trendyol Süper Lig'de üst üste dördüncü, tarihinde ise 26. kez şampiyon olan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyır.

Son dört sezonda olduğu gibi bu yaz transfer döneminde de kadrosuna önemli isimleri katmak isteyen sarı-kırmızılıların gündemine Eintracht Frankfurt'ta forma giyen milli futbolcu Can Uzun gelmişti.