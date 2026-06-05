Galatasaray'ın istediği milli yıldız ortaya çıktı. Dudak uçuklatan bonservis
05.06.2026 14:15
Süper Lig şampiyonu Galatasaray, transferde harekete geçti. Sarı-kırmızılıların gündemindeki milli yıldız için dikkat çeken bir haber yazıldı.
Trendyol Süper Lig'de üst üste dördüncü, tarihinde ise 26. kez şampiyon olan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyır.
Son dört sezonda olduğu gibi bu yaz transfer döneminde de kadrosuna önemli isimleri katmak isteyen sarı-kırmızılıların gündemine Eintracht Frankfurt'ta forma giyen milli futbolcu Can Uzun gelmişti.
GALATASARAY GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
Sky'ın haberine göre Galatasaray, Can Uzun'un transferi için Bundesliga ekibiyle görüşmelere başladı.
DÜNYA KUPASI'NIN ARDINDAN...
Genç yıldızın Frankfurt'tan ayrılmaya sıcak baktığı ve transfer kararını Dünya Kupası'nın ardından vermesinin beklendiği kaydedildi.
60 MİLYON EURO
Frankfurt Sportif Direktörü Markus Krösche'nin Can Uzun için 60 milyon euro talep ettiği aktarılırken, Premier Lig'den bazı kulüplerin de 20 yaşındaki futbolcuyu radarında bulundurduğu yazıldı.
GALATASARAY'IN BELİRLEDİĞİ PARA
Galatasaray'ın henüz resmi bir teklif yapmadığı belirtilirken, bugün ortaya atılan iddialarda sarı-kırmızılıların 40 milyon euro'yu gözden çıkardığı öne sürülmüştü.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Frankfurt ile 28 resmi maçta boy gösteren Uzun, 10 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.