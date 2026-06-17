Galatasaray'ın istediği yıldızı Mourinho kaptı. Transfer resmen açıklandı

Yeni sezon transfer çalışmalarına dair konuşan Gündoğan, "Bazı eski takım arkadaşlarım kulüp ve ligle alakalı beni arayıp soru sordular ama isim vermek istemiyorum." demişti.

Gündoğan'ın bu açıklaması öncesinde İspanyol basınından Bernardo Silva iddiası gündeme gelmişti.

Manchester City'den ayrılacak olan ve Barcelona ile görüşmelerinin çıkmaza girdiği iddia edilen Portekizli futbolcunun Galatasaray'a yakın olduğu öne sürülmüştü.



Sarı-kırmızılı kulübün üç yıllık sözleşme ve bonuslar dahil olmak üzere 50 milyon euro'luk paket teklifinde bulunduğu iddia edilmişti.