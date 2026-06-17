Galatasaray'ın istediği yıldızı Mourinho kaptı. Transfer resmen açıklandı
17.06.2026 12:13
Son Güncelleme: 17.06.2026 12:13
Takımın başına Jose Mourinho'yu getiren Real Madrid, Galatasaray'ın gündemindeki Bernardo Silva'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
İspanyol devi Real Madrid, Galatasaray'ın transfer listesindeki Bernardo Silva'yı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Jose Mourinho'nun ekibi yıldız futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
GALATASARAY İDDİALARI
Yeni sezon transfer çalışmalarına dair konuşan Gündoğan, "Bazı eski takım arkadaşlarım kulüp ve ligle alakalı beni arayıp soru sordular ama isim vermek istemiyorum." demişti.
Gündoğan'ın bu açıklaması öncesinde İspanyol basınından Bernardo Silva iddiası gündeme gelmişti.
Manchester City'den ayrılacak olan ve Barcelona ile görüşmelerinin çıkmaza girdiği iddia edilen Portekizli futbolcunun Galatasaray'a yakın olduğu öne sürülmüştü.
Sarı-kırmızılı kulübün üç yıllık sözleşme ve bonuslar dahil olmak üzere 50 milyon euro'luk paket teklifinde bulunduğu iddia edilmişti.
Real Madrid, dün yaptığı açıklamada Alman stoperi Antonio Rüdiger'in 30 Haziran'da bitecek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Manchester City formasıyla 50 resmi maçta forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, 3 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.
MOURİNHO'NUN TRANSFERLERİ
Böylece Silva, Mourinho'nun ikinci transferi oldu.
İspanya ekibi Real Madrid, daha önce İngiltere'nin Chelsea takımından Marc Cucurella'yı kadrosuna katmıştı.
Açıklamada "Real Madrid C.F. ve Chelsea FC, Marc Cucurella'nın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Cucurella, 30 Haziran 2032 tarihine kadar, önümüzdeki altı sezon boyunca kulübümüze bağlı kalacak." ifadeleri kullanılmıştı.
Barcelona'nın altyapısında yetişen Cucurella, Eibar, Getafe ve Brighton'da oynadıktan sonra 2022'de Chelsea'ye transfer olmuştu