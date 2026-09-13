Galatasaray'ın rakibi Barcelona sürprize izin vermedi, Levante'yi mağlup etti

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Xavi Espart, 19 ile 48. (P) dakikalarda Lamine Yamal ve 90+3. dakikada Karim Adeyemi kaydetti. Levante'nin sayıları ise 79. dakikada Romero ve 88'de Brugue'den geldi.

Bu skorun ardından ligde 5'te 5 yapan Barcelona, 15 puanla liderliğini sürdürdü. 2 maçtır kazanamayan Levante ise 5 puanla 13. sırada yer aldı.