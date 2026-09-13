Galatasaray'ın rakibi Barcelona sürprize izin vermedi, Levante'yi mağlup etti
13.09.2026 19:45
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Barcelona, La Liga'da Levante'yi 4 golle mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 5. haftasında Levante ile Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Barcelona karşı karşıya geldi.
Ciutat de Valencia Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Barcelona'nın 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Xavi Espart, 19 ile 48. (P) dakikalarda Lamine Yamal ve 90+3. dakikada Karim Adeyemi kaydetti. Levante'nin sayıları ise 79. dakikada Romero ve 88'de Brugue'den geldi.
Bu skorun ardından ligde 5'te 5 yapan Barcelona, 15 puanla liderliğini sürdürdü. 2 maçtır kazanamayan Levante ise 5 puanla 13. sırada yer aldı.
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 Ekim Salı günü Galatasaray'a konuk olacak.