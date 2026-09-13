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Galatasaray'ın rakibi Barcelona sürprize izin vermedi, Levante'yi mağlup etti

13.09.2026 19:45

Selim Başeğmezer

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Barcelona, La Liga'da Levante'yi 4 golle mağlup etti.

Galatasaray'ın rakibi Barcelona sürprize izin vermedi, Levante'yi mağlup etti
Reuters

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Levante ile Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Barcelona karşı karşıya geldi.

 

Ciutat de Valencia Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Barcelona'nın 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaray'ın rakibi Barcelona sürprize izin vermedi, Levante'yi mağlup etti 1
Reuters

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Xavi Espart, 19 ile 48. (P) dakikalarda Lamine Yamal ve 90+3. dakikada Karim Adeyemi kaydetti. Levante'nin sayıları ise 79. dakikada Romero ve 88'de Brugue'den geldi.

 

Bu skorun ardından ligde 5'te 5 yapan Barcelona, 15 puanla liderliğini sürdürdü. 2 maçtır kazanamayan Levante ise 5 puanla 13. sırada yer aldı.

Galatasaray'ın rakibi Barcelona sürprize izin vermedi, Levante'yi mağlup etti 2
Reuters

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 Ekim Salı günü Galatasaray'a konuk olacak.