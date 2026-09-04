Galatasaray'ın rakibi PSG şokta. Monaco geriden gelip yendi
04.09.2026 23:59
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSG, öne geçtiği maçta Monaco'ya mağlup oldu.
Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Paris Saint-Germain (PSG) ile Monaco karşı karşıya geldi.
Parc des Princes'te oynanan müsabaka, Monaco'nun 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Nazinho ile 72. dakikada Idumbo kaydetti. PSG'nin sayısı ise 31. dakikada Marquinhos'tan geldi.
Bu skorun ardından üç maçtır kazanamayan ve 2 puanda kalan PSG, maç fazlasıyla 12. sırada yer aldı. 3'te 3 yapan Monaco ise 9 puanla liderlik koltuğuna oturdu.
PSG gelecek hafta Brest deplasmanına çıkacak. Monaco ise Strasbourg deplasmanında galibiyet arayacak.