Galatasaray'ın rakibi PSG şokta. Monaco geriden gelip yendi

Bu skorun ardından üç maçtır kazanamayan ve 2 puanda kalan PSG, maç fazlasıyla 12. sırada yer aldı. 3'te 3 yapan Monaco ise 9 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

PSG gelecek hafta Brest deplasmanına çıkacak. Monaco ise Strasbourg deplasmanında galibiyet arayacak.