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Galatasaray'ın rakibi PSG şokta. Monaco geriden gelip yendi

04.09.2026 23:59

NTV - Haber Merkezi

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSG, öne geçtiği maçta Monaco'ya mağlup oldu.

Galatasaray'ın rakibi PSG şokta. Monaco geriden gelip yendi
Reuters

Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Paris Saint-Germain (PSG) ile Monaco karşı karşıya geldi.

 

Parc des Princes'te oynanan müsabaka, Monaco'nun 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaray'ın rakibi PSG şokta. Monaco geriden gelip yendi 1
Reuters

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Nazinho ile 72. dakikada Idumbo kaydetti. PSG'nin sayısı ise 31. dakikada Marquinhos'tan geldi.

Galatasaray'ın rakibi PSG şokta. Monaco geriden gelip yendi 2
Reuters

Bu skorun ardından üç maçtır kazanamayan ve 2 puanda kalan PSG, maç fazlasıyla 12. sırada yer aldı. 3'te 3 yapan Monaco ise 9 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

 

PSG gelecek hafta Brest deplasmanına çıkacak. Monaco ise Strasbourg deplasmanında galibiyet arayacak.

Galatasaray'ın rakibi PSG şokta. Monaco geriden gelip yendi 3
Reuters

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabında 27 Ocak 2027'de PSG deplasmanına çıkacak.

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