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Galatasaray'ın Real Madrid'den yıldız transferi iptal olmuş. Nedeni ortaya çıktı

11.09.2026 22:56

Selim Başeğmezer

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Yaz transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray'ın sonuçlandıramadığı isim ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Real Madrid'den yıldız transferi iptal olmuş. Nedeni ortaya çıktı
Reuters

Yaz transfer döneminde kadrosuna Lesley Ugochukwu, Aleksey Batrakov, Rafael Leao, Deniz Gül ve El Chadaille Bitshiabu'yu katan Galatasaray'ın adı diğer birçok yıldızla anılmıştı.

 

Sarı-kırmızılıların orta saha takviyesi için Real Madrid'den Eduardo Camavinga'yı gündemine almıştı.

"50 MİLYON EURO HAZIRDI" 1
Resmi Kurum

"50 MİLYON EURO HAZIRDI"

Bir süre boyunca transfer için uğraş veren Galatasaray'ın anlaşma sağlayamama nedeni ortaya çıktı.

 

Matteo Moretto'nun haberine göre Galatasaray, Fransız orta saha oyuncusu için Real Madrid'e 50 milyon euro'luk bir teklifle gitti.

Galatasaray'ın Real Madrid'den yıldız transferi iptal olmuş. Nedeni ortaya çıktı 2
Reuters

Sarı-kırmızılıların bu parayı ödemeye hazır olduğu ancak Camavinga'nın transferi istememesi nedeniyle anlaşma sağlanamadığı kaydedildi.

Galatasaray'ın Real Madrid'den yıldız transferi iptal olmuş. Nedeni ortaya çıktı 3
Reuters

Haberin devamında 23 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'de kalmak istediği ve teknik direktör Jose Mourinho'nun güvenini kazandığı aktarıldı.

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