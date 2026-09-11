Galatasaray'ın Real Madrid'den yıldız transferi iptal olmuş. Nedeni ortaya çıktı
11.09.2026 22:56
Yaz transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray'ın sonuçlandıramadığı isim ortaya çıktı.
Yaz transfer döneminde kadrosuna Lesley Ugochukwu, Aleksey Batrakov, Rafael Leao, Deniz Gül ve El Chadaille Bitshiabu'yu katan Galatasaray'ın adı diğer birçok yıldızla anılmıştı.
Sarı-kırmızılıların orta saha takviyesi için Real Madrid'den Eduardo Camavinga'yı gündemine almıştı.
"50 MİLYON EURO HAZIRDI"
Bir süre boyunca transfer için uğraş veren Galatasaray'ın anlaşma sağlayamama nedeni ortaya çıktı.
Matteo Moretto'nun haberine göre Galatasaray, Fransız orta saha oyuncusu için Real Madrid'e 50 milyon euro'luk bir teklifle gitti.
Sarı-kırmızılıların bu parayı ödemeye hazır olduğu ancak Camavinga'nın transferi istememesi nedeniyle anlaşma sağlanamadığı kaydedildi.
Haberin devamında 23 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'de kalmak istediği ve teknik direktör Jose Mourinho'nun güvenini kazandığı aktarıldı.