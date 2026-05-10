Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolu ve kura çekim tarihi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk düğümü 33. hafta maçlarıyla çözüldü.

Galatasaray, evinde ağırladığı Antalyaspor'u 2 kez geriye düşmesine rağmen 4-2 mağlup etti ve üst üste 4. kez şampiyon oldu.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla birlikte bir kez daha UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.