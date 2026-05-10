Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolu ve kura çekim tarihi
10.05.2026 11:07
Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası bir kez daha başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk düğümü 33. hafta maçlarıyla çözüldü.
Galatasaray, evinde ağırladığı Antalyaspor'u 2 kez geriye düşmesine rağmen 4-2 mağlup etti ve üst üste 4. kez şampiyon oldu.
Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla birlikte bir kez daha UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.
KURA ÇEKİM TARİHİ
Devler Ligi'ne lig aşamasından başlayacak olan Cimbom'un rakiplerinin belli olacağı kura çekimi 27 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
MAÇ HAFTALARI
Şampiyonlar Ligi'nde 2026/27 sezonunun ilk haftası 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak ve normal sezon 27 Ocak'ta tamamlanacak.
Şampiyonlar Ligi'ndeki maç haftaları ve tarihleri şu şekilde:
1. Hafta: 8-10 Eylül
2. Hafta: 13-14 Ekim
3. Hafta: 20-21 Ekim
4. Hafta: 3-4 Kasım
5. Hafta 24-25 Kasım
6. Hafta: 8-9 Aralık
7. Hafta: 19-20 Ocak
8. Hafta: 27 Ocak
PLAY-OFF KURA ÇEKİM TARİHİ
Devler Ligi'nde lig aşamasının bitmesinin ardından play-off kura çekimi 29 Ocak 2027'de gerçekleştirilecek.
Play-off: 16-17 Şubat / 23-24 Şubat
Kura Çekimi: 26 Şubat
Son 16: 9-10 Mart / 16-17 Mart
Çeyrek final: 6-7 Nisan / 13-14 Nisan
Yarı Final: 27-28 Nisan / 4-5 Mayıs
Final: 5 Haziran