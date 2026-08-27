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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

27.08.2026 00:37

Son Güncelleme: 27.08.2026 00:44

NTV - Haber Merkezi

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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off etabı tamamlandı ve lig etabına adını yazdıran ekipler belli oldu.

 

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Devler Ligi'ne direkt katılım hakkı kazanmıştı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu 1
Anadolu Ajansı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off etabı tamamlandı ve lig etabına adını yazdıran ekipler belli oldu.

 

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Devler Ligi'ne direkt katılım hakkı kazanmıştı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu 2
IHA

Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri de belli oldu.

 

İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri:

1.TORBA 3
Reuters

1.TORBA

PSG

Bayern Münih

Real Madrid

Liverpool

Inter

Manchester City

Arsenal

Barcelona

Atletico Madrid

2.TORBA 4
Reuters

2.TORBA

Aston Villa

Manchester United

Borussia Dortmund

Roma

Sporting

Porto

Club Brugge

PSV

Real Betis

3.TORBA 5
NTV

3.TORBA

Feyenoord

Lille

Napoli

RB Leipzig

Villarreal

Shakhtar Donetsk

GALATASARAY

FENERBAHÇE

Bodo Glimt

4.TORBA 6
Reuters

4.TORBA

Viking

Slavia Prag

Slovan Bratislava

Stuttgart

AEK

LASK Linz

Como

Lens

Sabah

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? 7
Reuters

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması eşleşmeleri 27 Ağustos Perşembe günü belli olacak.

 

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunun lig aşaması kuraları, Monako'da TSİ 19.00'da çekilecek.

 

Kura çekimi UEFA TV'den canlı olarak yayınlanacak.

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