Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması bugün. "Dört Dörtlük Gece" saat kaçta? İşte tüm program

15.05.2026 09:00

Selim Başeğmezer

Süper Lig'de üst üste dördüncü kez şampiyon olan Galatasaray'ın kutlaması bu akşam gerçekleşecek.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonu şampiyonluğunu bu akşam saat 19.05'te RAMS Park'ta taraftarıyla kutlayacak.

LİSEDEN STADA OTOBÜSLE GİDECEKLER

Sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet saat 16.00'da Galatasaray Lisesi'nde üstü açık otobüse binecek.

Teknik Direktör Okan Buruk, kurmayları ve futbolcular mini bir şehir turu yaparak kutlamalar için RAMS Park'a ulaşacak.

NELER OLACAK?

Şampiyonluk kutlaması marşlar ve müzik şovlarıyla start alacak. Hava karardıktan kısa süre sonra ışık şovları gerçekleştirilecek.

SÜRPRİZLER

Kutlama gecesinde sahne alacak isimler arasında DJ Suat Ateşdağlı'nın performansı kesinleşirken, bazı futbolcuların sahne alması beklenen sanatçılarla birlikte düet sürprizinin olabileceği öne sürüldü.

HANGİ KANALDA

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasının beIN Sports'tan yayınlanması bekleniyor.

KAPALI GİŞE

Sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluk kutlamasının biletlerini çok kısa süre içinde tüketmişti.

 

Şampiyonluk kutlamasının bilet fiyatları şöyleydi:

 

Saha içi paketi: 19 bin 50 lira

 

Doğu-Batı Alt Tribünler: Bin 905 lira

 

Doğu-Batı Üst Tribünler: 500 lira

 

Kuzey-Güney Kale Arkası: 190,50 lira

 

Ayrıca Galatasaray, sezonu 17 Mayıs Pazar günü oynayacağı Kasımpaşa maçıyla tamamlayacak.

