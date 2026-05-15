Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması bugün. "Dört Dörtlük Gece" saat kaçta? İşte tüm program
15.05.2026 09:00
Süper Lig'de üst üste dördüncü kez şampiyon olan Galatasaray'ın kutlaması bu akşam gerçekleşecek.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonu şampiyonluğunu bu akşam saat 19.05'te RAMS Park'ta taraftarıyla kutlayacak.
LİSEDEN STADA OTOBÜSLE GİDECEKLER
Sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet saat 16.00'da Galatasaray Lisesi'nde üstü açık otobüse binecek.
Teknik Direktör Okan Buruk, kurmayları ve futbolcular mini bir şehir turu yaparak kutlamalar için RAMS Park'a ulaşacak.
NELER OLACAK?
Şampiyonluk kutlaması marşlar ve müzik şovlarıyla start alacak. Hava karardıktan kısa süre sonra ışık şovları gerçekleştirilecek.
SÜRPRİZLER
Kutlama gecesinde sahne alacak isimler arasında DJ Suat Ateşdağlı'nın performansı kesinleşirken, bazı futbolcuların sahne alması beklenen sanatçılarla birlikte düet sürprizinin olabileceği öne sürüldü.
HANGİ KANALDA
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasının beIN Sports'tan yayınlanması bekleniyor.
KAPALI GİŞE
Sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluk kutlamasının biletlerini çok kısa süre içinde tüketmişti.
Şampiyonluk kutlamasının bilet fiyatları şöyleydi:
Saha içi paketi: 19 bin 50 lira
Doğu-Batı Alt Tribünler: Bin 905 lira
Doğu-Batı Üst Tribünler: 500 lira
Kuzey-Güney Kale Arkası: 190,50 lira
Ayrıca Galatasaray, sezonu 17 Mayıs Pazar günü oynayacağı Kasımpaşa maçıyla tamamlayacak.