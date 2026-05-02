Galatasaray'ın servet değerindeki teklifi ortaya çıktı. Dünya yıldızı, kararını verdi

02.05.2026 15:59

Selim Başeğmezer

Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'ın yeni sezonda kadrosuna katmak istediği ismi ve teklifi duyurdular.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor'u yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

 

Yeni sezona da iddialı şekilde girmeyi hedefleyen sarı-kırmızılıların hedefindeki dünya yıldızı ve yapılan teklif ortaya çıktı.

BERNARDO SILVA'YA TEKLİF

İspanya'dan Sport'un haberine göre Galatasaray, Manchester City'den ayrılacak olan Bernardo Silva için cazip bir teklif sundu.

3 YIL, 50 MİLYON EURO

Haberin devamında sarı-kırmızılı kulübün 3 yıllık sözleşme için bonuslar dahil toplam 50 milyon euro'yu bulan bir teklif yaptı.

"SILVA'NIN İSTEĞİ BARCELONA"

Ancak Portekizli yıldızın transfer olmak istediği kulübün belli olduğu ve Galatasaray'dan gelen teklifi beklemeye aldığı öne sürüldü.

 

Sempre Barca'nın haberinde en üst seviyede oynamayı arzulayan Bernardo Silva'nın Barcelona'da forma giymek istediği aktarıldı.

Deneyimli futbolcunun kararını çoktan verdiği yazılırken, Barcelona Sportif Direktörü Deco ile Silva'nın menajeri Jorge Mendes arasında geçen görüşmede biraz daha zaman istenmesi nedeniyle transferin henüz gerçekleşmediği vurgulandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Manchester City formasıyla 47 maçta boy gösteren Bernardo Silva, 3 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.