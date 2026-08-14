Galatasaray'ın son teklifi ortaya çıktı. Ödeme planı belli oldu
14.08.2026 18:25
Transferin sessiz ekiplerinden Galatasaray'ın gündemindeki yıldıza yaptığı teklif ortaya çıktı.
Yaz transfer döneminde ciddi bir hareketlilik yaşanırken, son şampiyon Galatasaray'da da sıcak gelişmeler mevcut...
10 numara transferi için bir süredir çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, gündemine Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Batrakov'u almıştı.
Championat'ın haberine göre Galatasaray, Rus futbolcu için Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon euro'luk teklif yaptı.
Lokomotiv Moskova'nın teklifi kabul etmesi halinde sarı-kırmızılıların ödemeyi 5 yıla yayarak ödeme yapacağı aktarıldı.
Bu sezon Rusya Ligi'nde Lokomotiv Moskova formasıyla 5 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.