Galatasaray'ın son teklifi ortaya çıktı. Ödeme planı belli oldu

Championat'ın haberine göre Galatasaray, Rus futbolcu için Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon euro'luk teklif yaptı.

Lokomotiv Moskova'nın teklifi kabul etmesi halinde sarı-kırmızılıların ödemeyi 5 yıla yayarak ödeme yapacağı aktarıldı.