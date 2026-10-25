Galatasaray'ın yeni yıldızı bir ligin yarısını peşine taktı. 50 milyon euro
25.10.2026 12:52
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Galatasaray'da öne çıkan gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılıların sezon başında Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, devlerin radarına girdi.
İngiliz basınından öne çıkan haberlere göre İngiltere Premier Lig'de 5 büyük kulüp, Rus futbolcuyu takibe aldı.
Arsenal, Manchester United, Liverpool, Chelsea ve Manchester City'nin gözlemcilerinin Batrakov'u raporladığı belirtildi.
Ayrıca Premier Lig'den başka kulüplerin de oyuncuya ilgi gösterdiği kaydedildi.
Batrakov'un taktik zekası, hareketliliği ve mükemmel bir şut tekniğine sahip olduğuna dikkat çekildi.
GALATASARAY TOK SATICI
Galatasaray'ın 2031'e kadar sözleşmesi bulunan Batrakov'u bırakmaya niyetinin olmadığı ve görüşmelere başlamak için en az 50 milyon euro talep edeceği vurgulandı.
21 yaşındaki futbolcu, 25 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olmuştu.
Batrakov, şu ana kadar sarı-kırmızılı formayla çıktığı 9 maçta 2 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.
BATRAKOV'UN KARİYERİ
Futbolculuk kariyerine Lokomotiv Moskova altyapısında başlayan Batrakov, 2022 yazında Lokomotiv Moskova II'ye yükseldi.
2024'ün ocak ayında ise A Takım'a yükselen Batrakov, 84 maçta 34 gol - 23 asistlik bir performans sergiledi.
Batrakov, 2026'nın Ağustos ayında ilk kez Rusya dışına çıkarak Galatasaray'a imza attı.
Genç futbolcu, Rusya Milli Takımı ile de 15 maçta 4 gollük bir performans ortaya koydu.