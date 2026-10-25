Galatasaray'ın yeni yıldızı bir ligin yarısını peşine taktı. 50 milyon euro

Galatasaray'ın 2031'e kadar sözleşmesi bulunan Batrakov'u bırakmaya niyetinin olmadığı ve görüşmelere başlamak için en az 50 milyon euro talep edeceği vurgulandı.

21 yaşındaki futbolcu , 25 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olmuştu.

Batrakov, şu ana kadar sarı-kırmızılı formayla çıktığı 9 maçta 2 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.