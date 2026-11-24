Galatasaray'ın yıldızı bu akşam göz hapsinde. İstanbul'a geldiler, Aston Villa maçını izleyecekler
24.11.2026 08:50
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile oynayacağı maçta özellikle takip edilecek bir isim olacak.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'yı ağırlayacak.
RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak olan müsabakada sarı-kırmızılıların yıldız ismi Aleksey Batrakov göz hapsinde olacak.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki en önemli silahlarından biri olan Rus yıldız, performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
BATRAKOV İÇİN GELDİLER
Avrupa'nın önde gelen birçok kulübünün gözlemcilerinin Batrakov'u izlemek için RAMS Park'ta olacağı ve genç futbolcuyu yakından takip edeceği öğrenildi.
Yıldız isim daha önce Barcelona ve Stuttgart maçlarında da scoutlar tarafından gözlemlenmişti.
Öte yandan Batrakov'un menajerinin de bugün stadyumda olacağı ve yönetimle yeni sözleşme görüşmelerine başlayacağı iddia edildi.
GALATASARAY SÖZLEŞME İÇİN GÖRÜŞECEK
Galatasaray'ın, başarılı futbolcunun sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedelini kaldırmak ya da yükseltmek için görüşmelerde bulunacağı daha önce öne sürülmüştü.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 14 maçta boy gösteren 21 yaşındaki futbolcu, 6 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.
SOSYAL MEDYADA DA ÇILGINLIK VAR
Batrakov'un yüksek performansı, sosyal medya hesabına da direkt etki etti.
Lokomotiv Moskova'dan Galatasaray'a transfer sürecinde Instagram'da 94 bin 400 takipçisi olan Batrakov'un bugün itibarıyla 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.
Genç futbolcu böylelikle takipçi sayısında yüzde 959'luk bir yükseliş yakaladı.
BATRAKOV'UN KARİYERİ
Futbolculuk kariyerine Lokomotiv Moskova altyapısında başlayan Batrakov, 2022 yazında Lokomotiv Moskova II'ye yükseldi.
2024'ün ocak ayında ise A Takım'a yükselen Batrakov, 84 maçta 34 gol - 23 asistlik bir performans sergiledi.
Batrakov, 2026'nın Ağustos ayında ilk kez Rusya dışına çıkarak Galatasaray'a imza attı.
Genç futbolcu, Rusya Milli Takımı ile de 15 maçta 4 gollük bir performans ortaya koydu.