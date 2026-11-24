Avrupa'nın önde gelen birçok kulübünün gözlemcilerinin Batrakov'u izlemek için RAMS Park'ta olacağı ve genç futbolcuyu yakından takip edeceği öğrenildi.

Yıldız isim daha önce Barcelona ve Stuttgart maçlarında da scoutlar tarafından gözlemlenmişti.

Öte yandan Batrakov'un menajerinin de bugün stadyumda olacağı ve yönetimle yeni sözleşme görüşmelerine başlayacağı iddia edildi.