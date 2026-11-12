Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için olay açıklama. "Kasadaki tüm parayı verin ve alın"

Takımda bulunan Kolo Muani'yi eleştiren Penta, "Bugün Juventus gibi bir takım, eski seviyesine dönmek istiyorsa belirli oyuncuları almalı veya gördüğümüz sonuçları veren diğer oyuncularla ilerlemeli. Kolo Muani'yi Osimhen tipi bir oyuncuymuş gibi sürekli öne attılar ancak o öyle değil. Onu destekleyen biri vardı ve o da Spalletti'ydi. Kendisini göstermeliydi. Bu adam gol atmıyor çünkü bu onun görevi değil. Şu anda çocuğun kafası tamamen karışmış durumda." diye konuştu.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 11 resmi maçta boy gösteren Osimhen, 10 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.