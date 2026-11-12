Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için olay açıklama. "Kasadaki tüm parayı verin ve alın"
12.11.2026 08:58
Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen için çarpıcı açıklama gelirken ocak ayı transfer dönemi işaret edildi.
Liglere verilen milli araya Amedspor'u 4-3 yenerek giren ve liderliğini koruyan Galatasaray'ın dünyaca ünlü futbolcusu Victor Osimhen ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.
Sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağı bildirilen Nijeryalı golcünün Avrupa devlerinin radarında bulunduğu biliniyordu.
Bu sezona da sakatlanana kadar oldukça iyi bir giriş yapan başarılı futbolcu için Juventus iddiası öne çıktı.
Juventus'a yakınlığıyla bilinen spor danışmanı Nicola Penta, Tuttomercatoweb radyosuna çarpıcı sözler sarf etti.
Penta, İtalyan ekibinin Osimhen'i kadrosuna katması ve tüm parayı bu transfere harcaması gerektiğini savundu.
Nicola Penta, "Juventus'un gerçek hedefinin ocak ayında bir santrafor olduğu açıkça görülüyor. Ben, ocak ayında tüm parayı belki de Juventus'a gerçekten en yakın olan tek oyuncu Osimhen'e harcardım. Belki 30-40 milyon euro peşin artı taksitleri içeren bir teklif yapılabilir." dedi.
Takımda bulunan Kolo Muani'yi eleştiren Penta, "Bugün Juventus gibi bir takım, eski seviyesine dönmek istiyorsa belirli oyuncuları almalı veya gördüğümüz sonuçları veren diğer oyuncularla ilerlemeli. Kolo Muani'yi Osimhen tipi bir oyuncuymuş gibi sürekli öne attılar ancak o öyle değil. Onu destekleyen biri vardı ve o da Spalletti'ydi. Kendisini göstermeliydi. Bu adam gol atmıyor çünkü bu onun görevi değil. Şu anda çocuğun kafası tamamen karışmış durumda." diye konuştu.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 11 resmi maçta boy gösteren Osimhen, 10 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.
OSIMHEN'İN KARİYERİ
Kariyerine Nijerya'da başlayan Osimhen, 2017'nin ocak ayında Ultimate Strikers altyapısından Wolfsburg'a 3 milyon 500 bin euro bedelle transfer olmuştu.
Alman ekibinden Belçika temsilcisi Charleroi'ya yine 3 milyon 500 bin euro'luk bedelle transfer olan Osimhen, 1 Ağustos 2019'da 22 milyon 400 bin euro karşılığında Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e imza attı.
Lille'de geçirdiği 1 sezonun ardından İtalya Ligi Serie A devi Napoli, golcü oyuncuyu 78 milyon 900 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.
İtalya'da geçirdiği 4 sezonun ardından 2024 yazında Galatasaray'a kiralanan Osimhen, kiralık olarak geçirdiği sezonun ardından 75 milyon euro bedelle sarı-kırmızılılara bonservisiyle transfer oldu.
Nijerya Milli Takımı'nın da formasını terleten Osimhen, 52 maçta 35 gol katkısı verdi.
Victor Osimhen'in kariyerinde 1 U17 Dünya Kupası, 1 U23 Afrika Kupası, 1 Serie A, 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası bulunuyor.
Osimhen ayrıca U17 Dünya Kupası'nda, 2019-20 ve 2021-22 sezonlarında Afrika Uluslar Kupası, 2022-23 sezonunda Serie A ve 2024-25 sezonunda Süper Lig'de gol krallığı yaşadı.