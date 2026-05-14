Galatasaray'ın yıldızından Fenerbahçe itirafı. "Yetişmek için ameliyat oldum"
14.05.2026 16:33
Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün şampiyonluğun ardından Fenerbahçe itirafında bulundu.
Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün çok iyi bir sezon geçirdiklerini ifade ederek Trabzonspor maçı sonrası kenetlendiklerini ifade etti.
Tivibu Spor'a konuşan Akgün'den Fenerbahçe itirafı da geldi.
Akgün'ün açıklamalarından öne çıkanlar:
“Her sezon çok zor ama seneler geçtikçe daha da zor oluyor. Bu sene çok daha zordu bence. Açıkçası kimse bizim şampiyon olmamızı istemiyor."
"BUNU YAPACAK ÇOK TAKIM YOK"
"Çok güçlü bir ekibiz, ligde çok büyük işler yapıyoruz. Hem 4 sene üst üste şampiyon olduk hem de her Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna çıktık. Gerçekten bunu yapabilecek çok fazla takım yok açıkçası.”
"FENERBAHÇE MAÇINI KAÇIRMAK İSTEMEM"
"Fenerbahçe maçına yetişebilmek için ameliyatı çok hızlı bir şekilde olmak istedim. Fenerbahçe maçlarını asla kaçırmak istemem."