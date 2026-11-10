Galatasaray'ın yıldızından üst üste göndermeler. Trabzonspor ve Fenerbahçe'yi kızdıracak sözler

"Sadece sezonu bitirmek için Türk ligine geldiklerini söyleyemem. Belki Salah bunu yaptı. Ancak Osimhen kesinlikle öyle değil. O mücadele ediyor.

Ayrıca Galatasaray'da çok yaşlı bir kadromuz yok. Belki Fenerbahçe'de daha yaşlı oyuncular var ama bizde o kadar değil. Salah da Trabzonspor'da hemen kalitesini kanıtlamaya başladı. Gol atıyor ve sonuca katkı yapıyor."