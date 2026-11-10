Galatasaray'ın yıldızından üst üste göndermeler. Trabzonspor ve Fenerbahçe'yi kızdıracak sözler
10.11.2026 09:42
Galatasaray'da son dönemdeki performansıyla adından söz ettiren Aleksey Batrakov; Süper Lig, Mohamed Salah ve Fenerbahçe hakkında konuştu.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amedspor'u 4-3 mağlup ederek milli araya lider giren Galatasaray'da Aleksey Batrakov'un performansı parmak ısırtıyor.
Amedspor filelerini iki kez sarsan Rus yıldız, bu sezon Galatasaray formasıyla 13. maçında 6. golünü kaydetti. Gollerinin yanı sıra 4 kez de asist yapan genç futbolcu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Ülkesinin basınına konuşan Batrakov; Galatasaray, Süper Lig, Mohamed Salah ve Fenerbahçe hakkında çarpıcı sözler sarf etti.
"GALATASARAY'DA ŞAŞIRDIM"
21 yaşındaki futbolcunun sözleri şöyle:
"Galatasaray'ın bu kadar yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olmasına rağmen ama herkesle kolayca iletişim kurabiliyorsunuz. Buna şaşırdım. En çok endişelendiğim şey takıma adapte olmanın ne kadar zor olacağıydı. Osimhen, Leao ve diğer futbolcularla hiç sorun yaşamadım. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadım."
"BELKİ SALAH ÖYLEDİR AMA OSIMHEN KESİNLİKLE DEĞİL"
"Sadece sezonu bitirmek için Türk ligine geldiklerini söyleyemem. Belki Salah bunu yaptı. Ancak Osimhen kesinlikle öyle değil. O mücadele ediyor.
Ayrıca Galatasaray'da çok yaşlı bir kadromuz yok. Belki Fenerbahçe'de daha yaşlı oyuncular var ama bizde o kadar değil. Salah da Trabzonspor'da hemen kalitesini kanıtlamaya başladı. Gol atıyor ve sonuca katkı yapıyor."
STUTGART MAÇINDA REKOR KIRDI
Aleksey Batrakov, Stuttgart maçında 2 gol atarak Galatasaray tarihine geçmişti.
Almanya temsilcisinin filelerini 12. ve 15. dakikalarda havalandıran Batrakov, Galatasaray tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçının ilk 15 dakikasında 2 gol atan ilk oyuncu olmayı başarmıştı.
Batrakov, ayrıca sarı-kırmızılı kulübün tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçında iki gol atan en genç oyuncu olmuştu.
BATRAKOV'UN KARİYERİ
Futbolculuk kariyerine Lokomotiv Moskova altyapısında başlayan Batrakov, 2022 yazında Lokomotiv Moskova II'ye yükseldi.
2024'ün ocak ayında ise A Takım'a yükselen Batrakov, 84 maçta 34 gol - 23 asistlik bir performans sergiledi.
Batrakov, 2026'nın Ağustos ayında ilk kez Rusya dışına çıkarak Galatasaray'a imza attı.
Genç futbolcu, Rusya Milli Takımı ile de 15 maçta 4 gollük bir performans ortaya koydu.