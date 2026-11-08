Galatasaray'ın zaferi sonrası çarpıcı öneri. "Başkan ve teknik direktör olarak devam etsin"
08.11.2026 09:36
Galatasaray'ın 7 gollü düelloda Amedspor'u mağlup ettiği mücadelenin ardından dikkat çeken değerlendirmeler yapıldı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Amedspor karşı karşıya geldi.
RAMS Park'ta oynanan ve gol düellosuna dönüşen maçta kazanan taraf, 4-3'lük skorla sarı-kırmızılılar oldu.
Bu skorun ardından puanını 28'e yükselten Galatasaray, maç fazlasıyla en yakın rakibinin 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Amedspor ise 23 puanla 2. sırada yer aldı.
Spor yazarları, Galatasaray'ın Amedspor karşısındaki galibiyetini köşelerinde mercek altına aldı.
İşte yapılan değerlendirmeler:
"3-0'A KADAR İŞLEYEN BİR DÜZEN VARDI"
Levent Tüzemen/Sabah: "Skor 3-0 'a gelince tribünler maç bitti havasıyla eğlenmeye başlamıştı ki Dia Saba ve Orban'ın golleri bir anda tansiyonları yükseltti.
İkinci yarıdaki etkisiz oyunun başlangıcının nedeni Deniz Gül'ün santrforda başlamasıydı. Çünkü Okan hoca doğru bir 11 ile sahaya çıkmış, kanatlara Yunus ve Leao'yu koymuştu. Forvet arkasında da yine Batrakov görev yapacaktı. Bu düzen 3-0'a kadar işledi. Maalesef Okan hoca skorun rahatlığıyla bir de mili takımı düşünerek Deniz'i oyuna aldı. Bu Galatasaray'ın balansını bozdu. Deniz'in ön tarafta ağır kalışı, Barış kadar hareketli olmaması, rakip defansı rahatsız etmemesi Amed'in savunmadan daha kolay öne çıkmasını sağladı.
Galatasaray'ın cesur yürekli çalışkanı Barış, Sara'nın ortasında attığı müthiş kafa golüyle takımı rahatlattı. Sonuçta Galatasaray, Beşiktaş deplasmanı hariç kendini takip eden bütün rakipleriyle oynamış oldu."
"KOLAY KOLAY PROBLEM YAŞAMAZ"
Cem Dizdar/Fanatik: "Ağırlıklı olarak Dia Saba şutlarına bel bağlamış görünen Amed ise aradığını ancak maç 3-0 iken bulabildi. Ardından Furkan Soyalp ortasında bu kez başta stoperleri olmak üzere Galatasaray savunma çizgisi Gift Orban’ı ihmal edince maç skorda değil belki ama tedirginlik düzeyinde dengeye geldi denebilir.
Yine de 75’ten sonra orta alandaki baskıyı sertleştirip Amed’i kendi alanından çıkamaz hale getiren Galatasaray önce ‘gerginlik dengesi’ni bozdu ardından Orban golüne nazire niteliğinde bir Barış Alper Yılmaz kafa vuruşunun ardından uzatmada bir gol daha yemiş olsa da maçı galibiyetle tamamladı. Ligde ‘vazgeçilmez oyuncuları’ olmasa bile kolay kolay problem yaşamayacağını gösteren Galatasaray en yakın rakibini oyunda rahat olmasa da puanda geçmeyi başardı."
"TARAFTARINA GÜVEN VERDİ"
Serkan Korkmaz/Fotomaç: Amed kalecisinin hatasıyla fark ikiye çıkmıştı ama Leao'nun ikinci yarının hemen başındaki sakatlığı ibreyi konuk takıma çevirdi. Yine de Batrakov'un rakibe çarptırarak attığı bir gol skoru 3-0 geçirip lig liderini en yakın takipçisi karşısında rahatlatmıştı.
Fakat Amed yılmıyordu. Önce frikikten Saba, ardından kafayla Orban farkı bire indirmeyi başarıyordu. Üstelik artık Torreira da pilini tüketmiş ve kenara alınmıştı.
Sarı kırmızılılar dakikaları sayıp, kaleye yaslanacak derken; bu beklenti karşılık bulması. Yüzüncü maçına çıkan Sara'nın pasında Barış Alper şık bir kafayla farkı yeniden ikiye çıkardı.
Böylesine bir rakibi, böyle bir zeminde, milli araya giderken yenen Cimbom, puan kaybı bekleyenleri hayal kırıklığına uğratırken, taraftarına güven verdi."
"GALATASARAY'IN HÜCUM GÜCÜ..."
Mert Aydın/Milliyet: "Galatasaray’da tabii ki Osimhen’in yokluğu sıkıntı. Özellikle fiziksel boşluğu doldurulamıyor Nijeryalı’nın. Ama onun skor katkısını sağlayan bir isim var, o da Batrakov. Rus futbolcu dün yine sahnedeydi. Şapkadan tavşan çıkarttı adeta. Ancak üçüncü gol, Galatasaray o sırada hak etmediği bir 3 fark getirdi.
Şampiyonlar Ligi arkası sert bir rakiple oynamak zordu. 3-0’dan sonra Amed’in dönüşü de sıkıntı vericiydi. Ama şöyle bir şey var. Galatasaray’da öyle bir hücum gücü var ki! Baskıyı kurabildikleri anda pozisyon üretebiliyorlar. Barış Alper de takımını yeniden rahatlattı. Leao’nun sakatlanışı yine tartışma yaratacaktır."
"BAŞKAN&TEKNİK DİREKTÖR OLARAK DEVAM ETSİN"
Bülent Timurlenk/Sabah: "Amed kısa sürede iki gol bulunca doğrusu sallandı Galatasaray. Torreira muhteşem oynamış ve tükenmiş, Yunus da pilini tüketmişti. Bundan sonrası kulübeden gelenlerin takıma ne katkı vereceğiydi. Sara'nın ortası, Barış'ın kafası farkı ikiye çıkarmasa Galatasaray, puan kaybı yaşayabilirdi. Amed neden liderin takipçisi olduğunu RAMS Park'ta üç gol atarak gösterdi.
Futbolda az da görülse futbolcu- teknik adamlar vardır. Benim Galatasaray camiasına önerim ise Okan Buruk'un başkan&teknik direktör olarak yola devam etmesi. Böyle olursa en azından Okan Buruk, her hafta kendi yönetimini de mağlup etmek zorunda kalmaz."
"ÇOK BÜYÜK BAŞARI"
Osman Şenher/Milliyet: "Sahadaki futbola bakıyorsun, Galatasaray bir bütün olmuş. Yardımlaşma, futbolcuların birbirinin kademesine girmesi, bunlar hep Süper Lig üstü görüntüler. Kabul eden eder, etmeyen etmez. Osimhen gibi bir golcün dün maç gününde ameliyat oldu, sen buna rağmen çıkıp 4 gol atabiliyorsan, buna saygı duymak lazım. Batrakov 2 golde de var. Ama yorgun olduğu her halinden belli. Yine faydalı işler yaptı. Ama Stuttgart maçındaki gibi değildi. Leao oynamak istiyor, tekniği mükemmel bir futbolcu, iyi şutlar çekiyor, rakibini yürür gibi geçiyor, dün gece bir de gol attı, sonrasında da bir topuk pası verdi sakatlandı. Bana göre bu da zeminden kaynaklandı.
Lemina, Torreira her zamanki gibi... Hele dün gece Amed karşısında çok koştular. Ama üst üste maçlar onları da sarsıyor. İlk 45 dakikaya sözüm yok ama ikinci yarı tempoları aşağı inip hata yapıyorlar. Osimhen ne kadar önemli bir futbolcuysa Abdülkerim de aynı önemde. Deneyimli stoperin oynamadığı günlerde, sarı-kırmızılılar oyun kurmakta zorlanıyor. Sonuçta milli araya girerken, lig ikincisini yenip liderliğini devam ettirmek, çok büyük başarı."
"GALATASARAY'I RAHATLATTI"
Serkan Akcan/Fanatik: "Okan Buruk’un, formda meslektaşı Hasi’ye karşı stoperde Sanchez ile Jakobs’u kullanması Galatasaray’ı defansif olarak çok rahatlattı. Diagne’nin yanında konumlanıp sol forvete devrilerek kendine alan arayan Orban topla her buluştuğunda, Sanchez orta sahaya kadar çıkıp rakibine fiziksel üstünlük sağladı. Zaten önde Diagne ile oynamak Amed’i fabrika ayarlarından uzaklaştıran en önemli tercihti. Diagne ve Gökhan Gül çıkıp Ali Turap ile Sor girince Amed fabrika ayarlarına dönmüş oldu.
Oyunu dengeledi, pozisyonlar buldu, maçı 3-0’dan 3-2’ye getirdi. Bu kadar kötü bir zeminde kaliteli bir futbol izlemek zordur ama heyecan dolu bir bir ikinci yarı izledik. Galatasaray iyi oynamadığı bir maçı hem de böylesi bir zeminde kazanarak zirvede farkı açtı."