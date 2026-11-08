Galatasaray'ın zaferi sonrası çarpıcı öneri. "Başkan ve teknik direktör olarak devam etsin"

Levent Tüzemen/Sabah: "Skor 3-0 'a gelince tribünler maç bitti havasıyla eğlenmeye başlamıştı ki Dia Saba ve Orban'ın golleri bir anda tansiyonları yükseltti.

İkinci yarıdaki etkisiz oyunun başlangıcının nedeni Deniz Gül'ün santrforda başlamasıydı. Çünkü Okan hoca doğru bir 11 ile sahaya çıkmış, kanatlara Yunus ve Leao'yu koymuştu. Forvet arkasında da yine Batrakov görev yapacaktı. Bu düzen 3-0'a kadar işledi. Maalesef Okan hoca skorun rahatlığıyla bir de mili takımı düşünerek Deniz'i oyuna aldı. Bu Galatasaray'ın balansını bozdu. Deniz'in ön tarafta ağır kalışı, Barış kadar hareketli olmaması, rakip defansı rahatsız etmemesi Amed'in savunmadan daha kolay öne çıkmasını sağladı.

Galatasaray'ın cesur yürekli çalışkanı Barış, Sara'nın ortasında attığı müthiş kafa golüyle takımı rahatlattı. Sonuçta Galatasaray, Beşiktaş deplasmanı hariç kendini takip eden bütün rakipleriyle oynamış oldu."