Sky Sports: "Deniz Gül'ün geç golü, Aston Villa'nın kazanamama serisini uzattı"

"Deniz Gül'ün golüyle Aston Villa'yı mağlup eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 1-0'lık galibiyet elde etti.

Gül, Villa forveti Jackson topu uzaklaştırmaya çalışırken yüzüne bir tekme yedi. Olası bir kırmızı kart için VAR incelemesi yapıldı ancak herhangi bir karar verilmedi.

Müsabakada pozisyon sayısı fazla değildi ve Villa üst üste ikinci maçta da gol atamadı. Unai Emery'nin takımı altı maçtır galibiyet alamıyor."