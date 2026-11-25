Galatasaray'ın zaferi sonrası dünya tek bir fotoğrafı konuştu. "Zavallı kaldılar | Kanlı bedel"
25.11.2026 12:22
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı mağlup ettiği maçın ardından dünyada manşetleri tek bir fotoğraf süsledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray ile İngiliz ekibi Aston Villa karşı karşıya geldi.
RAMS Park'ta oynanan müsabakada kazanan taraf, 1-0'lık skorla sarı-kırmızılılar oldu.
Galibiyeti getiren golü kaydeden Deniz Gül, kafa vuruşu esnasında yüzüne aldığı darbe sonrası gol sevincinde kanlar içinde yerde kaldı. Gül, mücadeleye yapılan özel bandajla devam etti.
Galatasaray'ın 3 puanı aldığı akşamın ardından dünya basını da hem Deniz Gül'ün pozisyonunu hem de sarı-kırmızılıların zaferini manşetine taşıdı.
İşte değerlendirmeler:
"GALİBİYET İÇİN ACI BEDEL"
Bild: "Deniz Gül acı bir bedel ödedi"
"Kulübü için galibiyet golünü attı ama acı bir bedel ödedi! Deniz Gül, Galatasaray'ın Aston Villa'ya karşı Şampiyonlar Ligi galibiyetini belirleyen golü attı. Ancak belirleyici gol sırasında Türk oyuncu, Bayern Münih'in eski santrforu Nicolas Jackson'dan yüzüne krampon darbesi aldı. İlginç bir şekilde Jackson, yaptığı hiçbir ceza almadı. Alman hakem Daniel Siebert, Jackson'a sarı kart bile göstermedi."
"EMERY İÇİN İYİ BİR GECE DEĞİL"
AS: "Bir anlık tereddüt cezalandırıldı"
"Emery, İstanbul'da iyi bir gece geçirmedi. Abartılı hareketler, alkışlar ve ironik gülümsemeler... Takımı da öyle! İlk yarıda Galatasaray'a karşı mücadele edebilecek gibi görünüyorlardı. Savunmada iyi olan Aston Villa hücumda tamamen etkisizdi. Bir anlık tereddüt, Gül'ün golü bulmasıyla cezalandırıldı ve maç Galatasaray galibiyetiyle sonuçlandı."
"GOLÜ ATTI, TEKME YEDİ, ÇOK KAN AKTI"
Aftonbladet: "Golü attı, kan kaybetti"
"Deniz Gül, Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya karşı evinde oynanan maçta galibiyeti getiren golü attı. Gül, topu uzaklaştırmaya çalışan bir Jackson'dan kafasına bir tekme yedi. Dizleriyle çimenlerin üzerinde kayarak sevincini kutlamayı başardı ancak acı çektiğini fark edince başını tuttu ve çok kan aktığını gördü."
"YÜZÜNE TEKME YEDİ"
Sky Sports: "Deniz Gül'ün geç golü, Aston Villa'nın kazanamama serisini uzattı"
"Deniz Gül'ün golüyle Aston Villa'yı mağlup eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 1-0'lık galibiyet elde etti.
Gül, Villa forveti Jackson topu uzaklaştırmaya çalışırken yüzüne bir tekme yedi. Olası bir kırmızı kart için VAR incelemesi yapıldı ancak herhangi bir karar verilmedi.
Müsabakada pozisyon sayısı fazla değildi ve Villa üst üste ikinci maçta da gol atamadı. Unai Emery'nin takımı altı maçtır galibiyet alamıyor."
"ZAYIF YÜREKLER İÇİN UYGUN DEĞİL"
Football365: "Dağınık Aston Villa, derme çatma Galatasaray'a mağlup"
"Dağınık bir sahada, dağınık iki takım arasında geçen dağınık bir maç, dağınık bir golle sonuçlandı. Gol, dağınık bir diz kaymasıyla kutlandı ve dağınık bir bandaj gerektiren dağınık bir yüz tekmesi sonradan fark edildi.
Galatasaray deplasman maçları, en iyi zamanlarda bile zayıf yürekler için uygun değildir."
"BİR SAVAŞÇI GİBİ"
The Sun: "Kahramanlar ve kötüler"
"Galatasaray, Unai Emery'nin takımına karşı son anlarda Gül'ün kafa vuruşuyla öne geçti. Deniz Gül, topu kafayla ağlara gönderirken Aston Villa'nın forvet oyuncusu Jackson tarafından kafasına tekme yedi.
Zaferini kutlamak için uzaklaştıktan sonra başını tutarak yere yığıldı, muhtemelen adrenalin etkisi hızla geçince ve yüzü kanla kaplanınca ne kadar acı çektiğini fark etti.
Gül, bir savaşçı gibi bandajlı bir şekilde sahaya geri döndü ve takımının Unai Emery'i 1-0'lık tarihi bir zaferle yenmesinde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı.
Bu, bir Türk takımının Unai Emery'yi ilk kez mağlup etmesiydi."