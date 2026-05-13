Galatasaraylı futbolcu Torreira'ya saldıran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Saldırının nedenini açıkladı

Beyoğlu'nda Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Yusuf Y.'nin (32) yumruklu saldırısına uğradı. Olayın ardından taksiye binerek kaçmaya çalışan Yusuf Y., polis ekipleri tarafından yakalandı.



Röntgen teknikeri olarak görev yapan şüpheli ifadesinde, sosyal medya üzerinden iletişimde olduğu İpek B. ile Torreira'nın da ilgilendiğini, bu nedenle futbolcuyu sosyal medya üzerinden takip ederek AVM'ye geldiğini söyledi.

Şüpheli adliyeye sevk edildi.