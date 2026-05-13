Galatasaraylı futbolcu Torreira'ya saldıran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Saldırının nedenini açıkladı
13.05.2026 10:37
Son Güncelleme: 13.05.2026 10:54
Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya saldıran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Saldırgan, eylemi neden gerçekleştirdiğini açıkladı.
SOSYAL MEDYA MESAJINI GEREKÇE GÖSTERDİ
Beyoğlu'nda Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Yusuf Y.'nin (32) yumruklu saldırısına uğradı. Olayın ardından taksiye binerek kaçmaya çalışan Yusuf Y., polis ekipleri tarafından yakalandı.
Röntgen teknikeri olarak görev yapan şüpheli ifadesinde, sosyal medya üzerinden iletişimde olduğu İpek B. ile Torreira'nın da ilgilendiğini, bu nedenle futbolcuyu sosyal medya üzerinden takip ederek AVM'ye geldiğini söyledi.
Şüpheli adliyeye sevk edildi.
ŞOFÖRÜ ŞÜPHELİYE YUMRUK ATTI
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, Torreira'nın darbedilmesinin ardından şoförü Eray S.'nin (39) Yusuf Y.'ye yumruk attığı belirlendi.
Torreira'nın yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edildi.
Torreira'nın ise ilk ifadesinde İpek B.'nin kız arkadaşı olduğunu, Yusuf Y. hakkında daha önce 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığını ve şüpheliden şikayetçi olduğunu söylediği ortaya çıktı.
SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Olayın ardından kaçmaya çalışan Yusuf Y.'nin taksiye bindiği belirlendi. Şüpheli, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından AVM'den çıkmaya çalışırken takside yakalanarak gözaltına alındı.
Yusuf Y.'nin 'kasten yaralama' suçundan 1 suç kaydı olduğu öğrenildi.