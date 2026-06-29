Galatasaraylı Mario Lemina'nın kardeşi, 1. Lig'e geliyor
29.06.2026 13:39
Galatasaraylı Mario Lemina'nın kardeşi Noha Lemina'nın yeni adresi Türkiye olacak.
1'inci Lig temsilcilerinden Manisa Futbol Kulübü transferde gaza bastı.
HEDEFTE NOHA LEMINA VAR
Muşspor'dan kaleci Egemen Yaylı ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar son olarak İsviçre temsilcisi Yverdon Sport forması giyen Noha Lemina'yi renklerine bağlamak için harekete geçti.
MARIO LEMINA'NİN KARDEŞİ
Galatasaraylı Mario Lemina'nın kardeşi olan 21 yaşındaki kanat oyuncusuyla yapılan görüşmelerde sona gelindiği ifade edildi. Kanatların yanı sıra 10 numara pozisyonunda da oynayabilen Noha Lemina, Fransa'da Paris St. Germain altyapısında yetişti.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geçen sezon İsviçre'de Yverdon Sport ile 19 resmi maça çıkan Lemina 2 gol atıp, 1 de asist yaptı.
Öte yandan Manisa FK yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Ahmet Pektaş yönetiminde tesislerinde başladı. Siyah-beyazlılarda kamp programı ise henüz açıklanmadı.