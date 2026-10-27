Galatasaraylı oyunculardan Fenerbahçe kalecisi Ederson'a övgü yağdı

Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır da Ederson'un çok iyi oynadığını belirterek, "Taraftarımız harikaydı. Rakibe iç saha baskısını yaşattılar. İlk yarıdan itibaren çok iyiydik. Büyük bir galibiyet oldu. Son dakikalarda biraz zorlandık ama maçın hakimi bizdik. Ederson'u kutluyorum. Çok iyiydi. Fenerbahçe doğrudan rakibimizdi. Daha farklı da kazanabilirdik. İnşallah cuma günü de Konya'yı yenerek bu galibiyeti taçlandırırız" dedi.

EDERSON: ÖNÜMÜZE BAKMALIYIZ

Ederson da yenilgiye rağmen ligin hala bitmediğini belirterek, "Sahada istediğimizi yapamadık ve beklenen sonucu alamadık ama yolumuza devam etmeliyiz. Kolay olmayacak ama kafamızı kaldırmalıyız. Birlik olmalı ve çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Taraftarlarımızdan da yenilgi için özür diliyoruz" ifadesini kullandı.