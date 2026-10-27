Galatasaraylı oyunculardan Fenerbahçe kalecisi Ederson'a övgü yağdı
27.10.2026 00:23
Maçın bitimiyle birlikte Osimhen, Ederson'u kurtarışları için tebrik etti. Sane ve Sara da ona katıldı. Galatasaray kalecisi Uğurcan da, "Ederson'u kutluyorum. Çok iyiydi" dedi.
2 GOL YEDİ, 6 KURTARIŞ YAPTI
Fenerbahçe derbiden boynu bükük ayrılırken 2 gol yese de 6 tane önemli kurtarış yapan Brezilyalı kaleci Ederson, Galatasaraylı oyuncuların da takdirini topladı.
Maçın sonunda yaşanan gerginlik sırasında Osimhen, Ederson'un yanına gidip kurtarışları için tebrik etti. Leroy Sane ve Gabriel Sara da sarı lacivertli file bekçisini kutladılar.
"BÜYÜK BİR GALİBİYET ALDIK"
Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır da Ederson'un çok iyi oynadığını belirterek, "Taraftarımız harikaydı. Rakibe iç saha baskısını yaşattılar. İlk yarıdan itibaren çok iyiydik. Büyük bir galibiyet oldu. Son dakikalarda biraz zorlandık ama maçın hakimi bizdik. Ederson'u kutluyorum. Çok iyiydi. Fenerbahçe doğrudan rakibimizdi. Daha farklı da kazanabilirdik. İnşallah cuma günü de Konya'yı yenerek bu galibiyeti taçlandırırız" dedi.
EDERSON: ÖNÜMÜZE BAKMALIYIZ
Ederson da yenilgiye rağmen ligin hala bitmediğini belirterek, "Sahada istediğimizi yapamadık ve beklenen sonucu alamadık ama yolumuza devam etmeliyiz. Kolay olmayacak ama kafamızı kaldırmalıyız. Birlik olmalı ve çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Taraftarlarımızdan da yenilgi için özür diliyoruz" ifadesini kullandı.