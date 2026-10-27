Galatasaraylı Victor Osimhen, bir ülkenin dilinde. "Unutulmaz, itibarını pekiştirdi"
27.10.2026 11:58
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi mağlup ettiği derbide yıldızlaşan Victor Osimhen, ülkesi Nijerya'da gündem oldu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti ve liderliğini korudu.
RAMS Park'ta oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken ev sahibine galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen kaydetti.
Yıldız futbolcu, derbinin ardından ülkesi Nijerya'da performansıyla gündem oldu.
İşte yapılan değerlendirmeler:
"OSIMHEN ZİRVEYE TAŞIDI"
Nigeriainfo.fm: "Osimhen, Galatasaray'ı 2 golle zirveye taşıdı"
"Victor Osimhen'in 2 gol attığı maçta Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi İstanbul derbisinde 2-1 mağlup etti. Çekişmeli geçen karşılaşmada oyuncular arasında gerginlikler yaşandı ve maçın bitiş düdüğünün ardından büyük bir kavga çıktı."
"ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA KANITLADI"
Punchng: "Osimhen'in 2 golü Fenerbahçe'yi devirdi"
"Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, ilk yarıda 2 gol atarak ev sahibi ekibe galibiyeti getirdi. Osimhen'in attığı 2 gol, Galatasaray'ın hücumundaki yerinin önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Bu zafer, Türkiye futbolunun en büyük kulüplerinden ikisi olan Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabete yeni bir sayfa ekliyor. Bu iki takımın karşılaşmaları, ülke genelinde en yakından takip edilen maçlar arasında yer alıyor."
"İTİBARINI PEKİŞTİRDİ"
The Nigerian Voice: "Osimhen, İstanbul derbisinde 2 gol attı"
"Victor Osimhen, etkileyici bir performans sergileyerek Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği maçta önemli rol oynadı. Nijeryalı santrfor, 2 gol atarak Galatasaray'ın çekişmeli geçen İstanbul derbisinden 3 puanla ayrılmasına yardımcı oldu. Osimhen'in attığı iki gol, özellikle yüksek baskı altındaki maçlarda kulübün en etkili oyuncularından biri olarak artan itibarını da pekiştirdi. Fenerbahçe'ye karşı iki kez gol atabilme yeteneği, Galatasaray'a unutulmaz bir derbi zaferi kazandırdı ve sezonun kalan bölümü için yeni bir ivme kattı."
"2 GOLLE YILDIZLAŞTI"
The Sun NG: "Osimhen, 8. golünü attı"
"Victor Osimhen, heyecan dolu Türk derbisinde Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği maçta 2 gol atarak yıldızlaştı. Osimhen, Süper Lig'deki 8. golünü de kaydetti."
"HER YERDE, HER ŞEYDE OSIMHEN"
Football In Nigeria: "Osimhen 2 gol attı, Galatasaray zirveye çıktı"
"Victor Osimhen, ilk yarıda attığı gollerle Galatasaray'ı Fenerbahçe karşısında 2-1'lik zafere taşıdı ve sarı-kırmızılıları zirveye yeniden yükseltti. Osimhen'in performansı, iki golün ötesine geçti. Maçın başlarında kafa vuruşuyla topu dışarı gönderdi, bir başka fırsatı da kalenin yanından kaçırdı, ardından ikinci kez golü buldu. Kısacası Osimhen, her şeyde rol aldı."
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