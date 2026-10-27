Galatasaraylı Victor Osimhen, bir ülkenin dilinde. "Unutulmaz, itibarını pekiştirdi"

The Nigerian Voice: "Osimhen, İstanbul derbisinde 2 gol attı"

"Victor Osimhen, etkileyici bir performans sergileyerek Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği maçta önemli rol oynadı. Nijeryalı santrfor, 2 gol atarak Galatasaray'ın çekişmeli geçen İstanbul derbisinden 3 puanla ayrılmasına yardımcı oldu. Osimhen'in attığı iki gol, özellikle yüksek baskı altındaki maçlarda kulübün en etkili oyuncularından biri olarak artan itibarını da pekiştirdi. Fenerbahçe'ye karşı iki kez gol atabilme yeteneği, Galatasaray'a unutulmaz bir derbi zaferi kazandırdı ve sezonun kalan bölümü için yeni bir ivme kattı."