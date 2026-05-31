Galatasaraylı Victor Osimhen için milli takımdan olay açıklama. "Kulüp değiştirmek üzere"
31.05.2026 15:02
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için Nijerya Milli Takımı'ndan açıklama geldi.
Trendyol Süper Lig'de üst üste dördüncü, tarihinde ise 26. kez şampiyon olan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılıların yaşadığı son iki şampiyonlukta önemli rol oynayan Victor Osimhen için dikkat çeken bir açıklama geldi.
3 Haziran'da Varşova'da Polonya ile, 10 Haziran'da ise Leiria'da Portekiz ile karşılaşacak olan Nijerya'nın aday kadrosuna Osimhen de davet edilmişti.
Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Osimhen'in olmaması üzerine gelen soruya golcü oyuncunun Galatasaray ile geleceğini çözmeye odaklandığını belirterek maça çıkacak uygunlukta olmadığını dile getirdi.
"KULÜP DEĞİŞTİRMEK ÜZERE"
Chelle, "Victor Osimhen kulüp değiştirmek üzere olması nedeniyle kadroda yer almıyor. Bu yüzden evde kalmasını tercih ederim çünkü eğer oynarsa ve %100 performans göstermezse bu iyi olmaz" ifadelerini kullandı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Galatasaray formasıyla bu sezon 33 resmi maçta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, 22 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.