Galatasaraylı yıldız sakatlandı, gözyaşlarına boğuldu. "Hayal kırıklığına uğradım"

Fae, "Ona (Brown) mütevazı kalması gerektiğini söyledim. Singo sakatlandığında topu bize geri vermelerini isterdik. Onlar büyük bir futbol ülkesidir ve biz de onlardan örnek alıyoruz; bu yüzden sergilediği adil oyun eksikliğinden hayal kırıklığına uğradım." ifadelerini kullandı.