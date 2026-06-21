Galatasaraylı yıldız sakatlandı, gözyaşlarına boğuldu. "Hayal kırıklığına uğradım"
21.06.2026 12:29
Dünya Kupası'nda oynanan Almanya-Fildişi Sahili maçında yaşanan sakatlık Galatasaraylıları korkuttu.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi.
Panzerler, 1-0 geriye düştüğü maçta sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve üst turu garantiledi.
Fildişi Sahili'nde Galatasaraylı Wilfried Singo, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
SAKATLANDI, OYUNDAN ÇIKTI
Başarılı futbolcu, 82. dakikada girdiği ikili mücadele sonrası arka adalesini tutarak topu taca bıraktı ve yerde kaldı.
İlk tedavisi saha içinde yapılan Singo, sağlık ekiplerinin kararı sonrası oyuna devam edemedi ve yerini Guela Doue'ye bıraktı.
GÖZYAŞLARI...
Oyundan çıkan Wilfried Singo'nun kulübede sakatlığı sonrası gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
Sakatlığının ciddi olduğu öngörülen yıldız futbolcunun durumu için henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Singo'nun topu taca bırakması ve sonrasında oyundan çıkmasının ardından Almanya Milli Takımı'ndan Nathaniel Brown, centilmenlikte bulunmadı ve meşin yuvarlağı kendi takımı lehine oyuna sürdü.
Fildişi Sahili Teknik Direktörü Emerse Fae yaşanan olay sonrası Brown'a tepki gösterdi.
"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"
Fae, "Ona (Brown) mütevazı kalması gerektiğini söyledim. Singo sakatlandığında topu bize geri vermelerini isterdik. Onlar büyük bir futbol ülkesidir ve biz de onlardan örnek alıyoruz; bu yüzden sergilediği adil oyun eksikliğinden hayal kırıklığına uğradım." ifadelerini kullandı.