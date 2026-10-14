Galatasaraylı yıldıza çok sert tepki. "Soyunma odasında kavga ederim"
14.10.2026 11:08
Son Güncelleme: 14.10.2026 11:10
Galatasaray'ın Barcelona'ya mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi maçı sonrası dikkat çeken değerlendirmeler yapıldı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı 2. haftasında İspanyol temsilcisi Barcelona'yı ağırladı.
Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan maçta 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı ve Devler Ligi'ne 2'de 0 ile başladı.
Spor yazarları ve yorumcuları, sarı-kırmızılıların performansını mercek altına aldı.
İşte değerlendirmeler:
"BARDAĞIN DOLU TARAFINDAN BAKARSAK..."
Levent Tüzemen/Sabah: "Mağlubiyeti doğal karşılayabilirim ama 2-1 sonrası Devler Ligi'nde oynayan Galatasaraylı oyuncuların çok çabuk kırılmalarına şaşırdım. Bardağın dolu tarafından bakarsam beraber izlediğim dostlarıma da anlattım, diğer maçlarda özellikle Barça'ya ilk yarıda oynadıkları disiplinli, mücadeleci ve coşkulu oyunlarını sahaya yansıtırlarsa lig aşamasında yeterli puanı alabilirler."
"ESAS SORUN SAVUNMA"
Osman Şenher/Milliyet: "Galatasaray'da esas sorun defansta. Tamam, Sanchez’i yere göğe sığdıramıyoruz ama öyle değil, çok hata yapıyor. Artık tadı kaçtı cinsinden hatalar. Okan Buruk atletik bir kadro sahaya çıkarmış, o kadronun da oynayacağı bu kadar. Ne çok kaliteli bir sağ beki ne de Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir sol stoperi var. Dün geceki maç için taraftar karalar bağlamasın. Bizim bütçelerimizle Barcelona kalitesinde bir takım kuramayız, Türkiye’de hiçbir takım da kuramaz."
"SOYUNMA ODASINDA KAVGA EDERİM"
Tümer Metin/Asist Analiz: "Sane'ye bir çift lafım var. İnsanın önce kendisine, kariyerine, adına saygısı olur. Bir de takım arkadaşına saygısı olur. Vallahi ben, Sane'nin takım arkadaşı olsam, şimdi bunu söylediğimizde de 'Sen kimsin, Sane'nin kariyeri şurası burası' diyorlar. Ben onu söylemiyorum. Ben, Torreira'nın yerinde olsam gırtlağına falan yapışırım soyunma odasında 'Bize biraz yardımcı olacak mısın?' diye. Öldüm yani koşmaktan, nabız oldu 200. Burnumdan soluyorum, yardımcı olacak mısın?' derim. Öteki zaten ayrı telden çalıyor Leao. Ben topu kazanacağım sana vereceğim 'la la la' yapacaksın."
"SÖYLENECEK ÇOK FAZLA BİR ŞEY YOK"
Ahmet Çakar/Sabah: “Galatasaray dün gece uzak ara dünyanın en iyi takımına karşı attığı gol dışında hiçbir varlık koyamadan kaybetti. Aslında söylenecek bir şey yok. Hele bir ikinci yarı vardı ki tam bir kabus. Aslında skor daha da farklı olabilirdi. Ama yine de söylenecek fazla bir şey yok. Tartışmasız dünyanın uzak ara en iyi takımı. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun en büyük favorisi ve zaten İspanya şampiyonu oldular bile.”
"KORKARIM DAHA DA SIKINTI OLACAK"
Atilla Gökçe/Milliyet: "Uzun pas sevdasından da önemli gördüğüm arıza Galatasaray’ın savunma güvenliğinin giderek azalmasıdır. Süper Lig’de de sıkça tekrarlanan arızalar korkarım ki Galatasaray’ın iç hat ve dış hat yolculuklarında daha da sıkıntı yaratacak. Bir şey daha: Torreira ve Lemina da bilinen değerleriyle oyuna katılamadılar. Fizik güçlerindeki yetersizlikler, zor maçlarda olmadık arızalara yol açıyor."
"UTANMASI GEREKİYOR"
Sinan Engin/Asist Analiz: "Leroy Sane'nin utanması lazım! Yunus Akgün oynuyor, Sane yedek... Almanya'nın dünya çapında futbolcusu kulübede. Böyle bir şey olabilir mi ya? İçerde başka bir takıma kaybederseniz taraftar fena yapar. Sane ıslıklanmaya başlar."