Galatasaraylı yıldıza olay tepki. "Sanki tatile gelmiş"
05.09.2026 11:49
Galatasaray'ın Başakşehir'i yendiği maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcu için dikkat çeken bir yorum yapıldı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir deplasmanına çıktı.
Sarı-kırmızılılar, büyük mücadeleye sahne olan maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve puanını 10'a yükselterek liderliğini sürdürdü.
Galatasaray'ın galibiyetinin ardından spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Yağcıoğlu'nun sözleri şu şekilde:
"OSIMHEN YETİŞMEZSE SIKINTI OLUR"
"Galatasaray alarm veriyor, alarm zilleri çalıyor Galatasaray'da. Hafta arası eğer Osimhen de yetişmezse bu oyun Sporting maçında büyük sıkıntı yaratır."
"BU KADAR SİLİK GÖRMEMİŞTİM"
"Galatasaray'ın iyi başladığı bir maç. Gole kadarki periyotta zaten Başakşehir sahada yok. Galatasaray istediği gibi oynuyordu, fark artırabilecek pozisyonları da yakaladı. Açıkçası Bu kadar silik, ne savunma yapabilen ne de hücuma çıkabilen bir Başakşehir takımı da uzun zamandır izlememiştim. Osimhen'in sakatlanması, Barış Alper'in girmesi sonrasında tamamen farklı bir maça dönen bir oyun izledik."
"FORMAYI ZOR ALIR"
"Lemina sakatlandı, Abdülkerim girdi. Abdülkerim çok ağırlaşmış ya… Ne yaptığı hamleler doğru ne adamın arkasında koşması doğru. Belki yeni gelen stoper moralini mi bozdu ne oldu bilmiyorum ama Abdülkerim bu görüntüsüyle çok zor alır formayı."
"SANKİ TATİLE GELMİŞ"
"Sane tatile gelmiş gibi. Tatildeyken 'Gel maç yapacağız, gel sen oyna' demişler, o halde oynuyor. Okan hoca çok fazla ısrar ediyor onda. Deniz Gül'ü atabilirdin oyuna. Barış Alper'den önce Deniz'i at. Bu değişiklikler ve takım tercihleri biraz Okan hocanın da kafasının karışık olduğunu bana gösteriyor. Açıkçası Galatasaray adına işin savunma tarafı ciddi sıkıntı ve bu sıkıntı Şampiyonlar Ligi'ne yansıyabilir."