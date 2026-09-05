Galatasaraylı yıldıza olay tepki. "Sanki tatile gelmiş"

"Galatasaray'ın iyi başladığı bir maç. Gole kadarki periyotta zaten Başakşehir sahada yok. Galatasaray istediği gibi oynuyordu, fark artırabilecek pozisyonları da yakaladı. Açıkçası Bu kadar silik, ne savunma yapabilen ne de hücuma çıkabilen bir Başakşehir takımı da uzun zamandır izlememiştim. Osimhen'in sakatlanması, Barış Alper'in girmesi sonrasında tamamen farklı bir maça dönen bir oyun izledik."