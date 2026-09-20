Galatasaraylı yıldızın eşinden çok sert çıkış. "Bana değil teknik direktörünüze sorun"
20.09.2026 15:51
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan, Trabzonspor maçı sonrası paylaşım yaptı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkmıştı.
Sarı-kırmızılılar, Papara Park'ta oynanan müsabakadan 4-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.
Son dönemde eleştirilerin hedefinde yer alan Galatasaraylı İlkay Gündoğan'ın forma giymeme sebebi merak ediliyordu.
Tecrübeli futbolcunun eşi, gelen tepkilere yönelik dayanamayıp bir taraftara cevap verdi.
Sara Gündoğan, İlkay Gündoğan'ın durumuna dair sözler kullanırken, deneyimli ismin Galatasaray'a transfer olmak için daha yüksek teklifleri reddettiğini dile getirdi.
"LÜTFEN ANLAYIN"
Sara Gündoğan'ın paylaşımı şöyle:
"Eğer neden oynamadığını sormak istiyorsanız bana değil teknik direktörünüze sorun. Ben ve ailem Galatasaray'ı çok seviyoruz ve buraya severek geldik. Bu yüzden lütfen anlayın; bana veya çocuklarıma hakaret etmeniz hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Ayrıca lütfen sürekli bahsettiğiniz para konusunu artık bırakın. Bu adam Galatasaray'a gelmek için maaşında indirime gitti ve daha yüksek teklifleri reddetti."