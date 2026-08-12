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Galatasaraylıları endişelendirdi, Victor Osimhen için ortalığı karıştıran iddia

12.08.2026 17:49

Selim Başeğmezer

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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen ile ilgili transfer haberi ortalığı karıştırdı.

Galatasaraylıları endişelendirdi, Victor Osimhen için ortalığı karıştıran iddia
Anadolu Ajansı

Trendyol Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala son şampiyon Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

 

Sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen için gündeme gelen haber dikkat çekti.

AL-HİLAL BİLGİ ALDI 1
Reuters

AL-HİLAL BİLGİ ALDI

Sky Sports'tan Sacha Tavolieri'nin haberine göre Al-Hilal, Nijeryalı yıldız için bilgi aldı.

 

Suudi ekibinin Osimhen'i ikna etmesi gerektiği bildirilirken, Galatasaray'ın istediği bonservise dair de bilgi verildi.

TARAFTARDAN TEPKİ 2
Anadolu Ajansı

TARAFTARDAN TEPKİ

Haberde Galatasaray'ın 65 milyon euro'ya Osimhen'in ayrılığına onay vereceği aktarıldı.

 

Tavolieri'nin bu iddiasının ardından Galatasaray taraftarı tepki gösterdi.

Galatasaraylıları endişelendirdi, Victor Osimhen için ortalığı karıştıran iddia 3
Anadolu Ajansı

Ayrıca haberde Al-Hilal'in Benzema'yı göndererek Osimhen'i kadrosuna katmak istediği de vurgulandı.

BİR PAYLAŞIM DAHA 4
Anadolu Ajansı

BİR PAYLAŞIM DAHA

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Tavolieri, Galatasaray'ın Al-Hilal'e Osimhen'i satma niyetinin olmadığını bildirdiğini yazdı.

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