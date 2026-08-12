Galatasaraylıları endişelendirdi, Victor Osimhen için ortalığı karıştıran iddia
12.08.2026 17:49
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen ile ilgili transfer haberi ortalığı karıştırdı.
Trendyol Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala son şampiyon Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen için gündeme gelen haber dikkat çekti.
AL-HİLAL BİLGİ ALDI
Sky Sports'tan Sacha Tavolieri'nin haberine göre Al-Hilal, Nijeryalı yıldız için bilgi aldı.
Suudi ekibinin Osimhen'i ikna etmesi gerektiği bildirilirken, Galatasaray'ın istediği bonservise dair de bilgi verildi.
TARAFTARDAN TEPKİ
Haberde Galatasaray'ın 65 milyon euro'ya Osimhen'in ayrılığına onay vereceği aktarıldı.
Tavolieri'nin bu iddiasının ardından Galatasaray taraftarı tepki gösterdi.
Ayrıca haberde Al-Hilal'in Benzema'yı göndererek Osimhen'i kadrosuna katmak istediği de vurgulandı.
BİR PAYLAŞIM DAHA
Daha sonra bir paylaşım daha yapan Tavolieri, Galatasaray'ın Al-Hilal'e Osimhen'i satma niyetinin olmadığını bildirdiğini yazdı.