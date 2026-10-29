Galatasaraylıları endişelendiren iddia. Dünya devi, Victor Osimhen'i istiyor
29.10.2026 10:07
Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen için Avrupa basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Victor Osimhen, performansıyla dikkat çekiyor.
Derbide de attığı 2 golle yıldızlaşan ve Süper Lig'deki 8. golünü kaydeden Nijeryalı santrfor için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Directv Sports'un haberine göre İspanya La Liga devi Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, hücum hattını güçlendirme amacıyla Victor Osimhen'i hedef olarak belirledi.
Haberin devamında Simeone'nin yönetimden üst düzey santrfor takviyesi istediği ve Galatasaraylı yıldızı bu role aday olarak gördüğü aktarıldı.
İspanyol ekibinin de Arjantinli çalıştırıcının talebini değerlendirmeye aldığı ve transfer için kaynak oluşturmayı hedeflediği yazıldı.
Victor Osimhen'in fizik gücünün, savunma arkasına yaptığı koşuların ve bitiriciliğinin Simeone'nin oyun anlayışına uygun olduğu belirtildi.
Atletico Madrid'in de sezonun ikinci yarısında Osimhen'i kadrosuna katarak daha da iddialı bir konuma gelmek istediği vurgulandı.
Galatasaray'ın Victor Osimhen'i satmak istememesi ve takımın en önemli hücum silahı olarak görmesinin, Atletico Madrid'in işini zorlaştıracağı ve dev kulübün sarı-kırmızılıları ikna etmesi gerektiğine dikkat çekildi.
Atletico Madrid'in transfer için önünde bulunan bir diğer engelin de ekonomik şartlar olduğu ifade edildi. Başarılı golcünün yüksek maaşı ve Galatasaray'ın talep edeceği bonservisin, Atletico Madrid'i düşündüren bir durum olduğu kaydedildi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 9 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.
OSIMHEN'İN KARİYERİ
Kariyerine Nijerya'da başlayan Osimhen, 2017'nin ocak ayında Ultimate Strikers altyapısından Wolfsburg'a 3 milyon 500 bin euro bedelle transfer olmuştu.
Alman ekibinden Belçika temsilcisi Charleroi'ya yine 3 milyon 500 bin euro'luk bedelle transfer olan Osimhen, 1 Ağustos 2019'da 22 milyon 400 bin euro karşılığında Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e imza attı.
Lille'de geçirdiği 1 sezonun ardından İtalya Ligi Serie A devi Napoli, golcü oyuncuyu 78 milyon 900 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.
İtalya'da geçirdiği 4 sezonun ardından 2024 yazında Galatasaray'a kiralanan Osimhen, kiralık olarak geçirdiği sezonun ardından 75 milyon euro bedelle sarı-kırmızılılara bonservisiyle transfer oldu.
Nijerya Milli Takımı'nın da formasını terleten Osimhen, 52 maçta 35 gol katkısı verdi.
Vİctor Osimhen'in kariyerinde 1 U17 Dünya Kupası, 1 U23 Afrika Kupası, 1 Serie A, 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası bulunuyor.
Osimhen ayrıca U17 Dünya Kupası'nda, 2019-20 ve 2021-22 sezonlarında Afrika Uluslar Kupası, 2022-23 sezonunda Serie A ve 2024-25 sezonunda Süper Lig'de gol krallığı yaşadı.