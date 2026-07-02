Ganalı şamanın kehanetleri bu kez tutmadı. "Elenecekler" demişti
02.07.2026 14:51
Son Güncelleme: 04.07.2026 04:45
Ganalı şaman Nana Kwaku Bonsam'ın Dünya Kupası'ndaki son kehaneti tutmadı.
Dünya Kupası'nda her şey istediği gibi sonuçlanan Ganalı şaman Nana Kwaku Bonsam'dan, son olarak Arjantin ve şampiyonluk kehaneti gelmişti.
Bonsam Yeşil Burun Adaları-Arjantin maçı sonrası Messi ve takım arkadaşlarının Dünya Kupası'na veda edeceğini iddia etmişti.
Ganalı şamanın sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırsa da kehaneti bu kez tutmadı.
Arjantin, normal süresi 1-1 biten maçta uzatmalarda Yeşil Burun Adaları'nı 3-2 mağlup ederek son 16 turunda Mısır'ın rakibi oldu.
ARJANTİNLİLER KARŞI RİTÜEL YAPMIŞTI
Arjantinliler Ganalı şamana karşı "anulo mufa" adını verdikleri ritüeli harekete geçirdikleri açıklamıştı.
Bu ritüel, kötü şansı ve herhangi bir kötülüğün olumsuz sonuçlanması ve iyi şans getirmesi için yapılıyor.
NE OLMUŞTU?
İngiltere-Gana maçı öncesi "Ganalı şaman" olarak bilinen Nana Kwaku Bonsam, İngiltere'nin forveti Harry Kane'i hedef aldığını ve onun üzerine çalıştığını ifade etmişti.
Bonsam, “Kane üzerine çalışıyorum, daha önce neler yapabileceğimi gösterdim. Onu durdurmak için ne yapmam gerektiğini biliyorum. Ona ciddi bir sakatlık yaşatmayacağım ama ülkeme karşı iyi oynamasını engelleyeceğim. Onu durduracağım” demişti.
Bonsam'ın bu açıklamalarının ardından 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'ndaki ikinci hafta mücadelesinde İngiltere ile Gana, 0-0 berabere kalmıştı.